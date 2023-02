Stand: 06.02.2023 07:20 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Bahn zwischen Lübeck und Kiel fährt wieder regelmäßig

Der Zugverkehr zwischen Lübeck und Kiel soll sich von heute an wieder normalisieren. Nachdem die vergangenen Wochen ein ausgedünnter Ersatzfahrplan für Einschränkungen sorgte, soll nach Angaben des Betreibers Erixx alles wieder regelmäßig laufen. Nur in den Abend- und Nachtstunden gebe es weiter Einschränkungen. Grund für die Ausfälle sei der große Personalmangel gewesen, so Erixx. | NDR Schleswig-Holstein 06.02.2023 06:30 Uhr

Gedenkgottesdienst für Opfer der Messerattacke von Brokstedt

Zum Gedenken an die Opfer der Messerattacke in Brokstedt hat es am Sonntagnachmittag einen ökumenischen Gedenkgottesdienst in Neumünster. Etwa 300 Menschen waren dabei, darunter Angehörige der Opfer, Rettungskräfte und viel politische Prominenz. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) waren vor Ort. Am 25. Januar waren zwei Menschen bei einem Messerangriff in einem Regionalzug von Kiel nach Hamburg getötet worden. Fünf weitere wurden bei der Tat zum Teil lebensgefährlich verletzt. Zuletzt machten sich die Behörden in Schleswig-Holstein und Hamburg gegenseitig Vorwürfe, ob sich die beiden Länder rechtzeitig und korrekt über den 33-jährigen mutmaßlichen Täter Ibrahim A. ausgetauscht haben. Nach neuen Informationen soll er sich mit dem Attentäter des Berliner Breidscheidplatzes, Anis Amri, verglichen haben. Der Mann sitzt aktuell in Untersuchungshaft. | NDR Schleswig-Holstein 06.02.2023 06:00 Uhr

Olaf Scholz bei Fortsetzung des SPD-Parteitags in Husum

Zum Abschluss des SPD-Landesparteitags am Sonntag in Husum (Kreis Nordfriesland) hat auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) eine Rede gehalten. Er warb um Vertrauen in die Sicherheitspolitik seiner Regierung. Er werde weiter abgewogen handeln, sagte er zum inzwischen fast ein Jahr dauernden Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine. Am Sonnabend hatten die Delegierten die Landesvorsitzende Serpil Midyatli wiedergewählt. Stellvertretende Vorsitzende wurden der Kieler Oberbürgermeister Ulf Kämpfer und die stellvertretende Kreisvorsitzende in Dithmarschen Martina Claussen. Kämpfer erhielt mehr als 93 Prozent der Delegiertenstimmen. | NDR Schleswig-Holstein 06.02.2023 06:00 Uhr

Handball: Titelverteidiger Kiel verpasst das Pokal-Halbfinale

Handball-Bundesligist THW Kiel hat eine Option weniger auf einen Titelgewinn in dieser Saison. Am Sonntag unterlagen die "Zebras" dem SC Magdeburg in einem hochdramatischen Viertelfinale des DHB-Pokals mit 34:35 (31:32, 29:29, 14:19) nach Verlängerung. Da die Kieler Halle nicht zur Verfügung stand, wurde die Partie in Hamburg gespielt.12 523 Zuschauer bedeuteten einen neuen Heimspielrekord für den THW. Bei den Kielern war eine Woche nach dem Ende der Weltmeisterschaft von Beginn an eine gewisse Müdigkeit zu spüren. | NDR Schleswig-Holstein 06.02.2023 06:00 Uhr

Handball: SG Flensburg-Handewitt weiter im Rennen um DHB-Pokal

Die SG Flensburg-Handewitt hat sich am Sonnabend mit viel Mühe für die Pokal-Endrunde qualifiziert. Die SG besiegte Wetzlar erst nach einer Verlängerung mit 29:28. Die Freude hielt sich daher bei Trainer Maik Machulla auch in Grenzen. Neben Flensburg qualifizierten sich auch die Rhein-Neckar Löwen und der TBV Lemgo für die Pokal-Endrunde. | NDR Schleswig-Holstein 06.02.2023 06:00 Uhr

Versuchte Geiselnahme in Jugendanstalt Schleswig

Ein 20 Jahre alter Insasse der Jugendanstalt Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) hat am Sonnabendnachmittag eine Gefängnismitarbeiterin schwer verletzt. Der Mann habe die Frau unvermittelt angegriffen und schwer am Kopf verletzt, so die Anstaltsleiterin. Offensichtlich habe er versucht, die Frau als Geisel zu nehmen und zu flüchten, hieß es weiter. Das sei jedoch aufgrund der Sicherheitsvorkehrungen in dem Gefängnis nicht gelungen. Der Gefangene sitzt den Angaben zufolge eine Jugendstrafe von zwei Jahren und zwei Monaten wegen Raubes und Körperverletzung ab. Er wurde in die Sicherheitsabteilung der Justizvollzugsanstalt Lübeck verlegt. | NDR Schleswig-Holstein 06.02.2023 06:00 Uhr

Wetter: Heiter bis wolkig, auch länger trüb

Heute früh startet der Tag mit Nebel oder Hochnebel. Dann wird es heiter bis wolkig, regional bleibt es aber auch auch länger trüb. Im Großen und Ganzen bleibt es meist trocken, nur stellenweise gibt es etwas Sprühregen, der vorübergeht. Die Höchstwerte erreichen 4 Grad in Mölln (Kreis Herzogtum Lauenburg) bis 5 Grad in Leck (Kreis Nordfriesland) - bei längerem Sonnenschein zeigt das Thermometer auch mal 6 Grad, beispielsweise auf Sylt (Kreis Nordfriesland). | NDR Schleswig-Holstein 06.02.2023 06:00 Uhr

Archiv 4 Min Nachrichten 07:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 06.02.2023 | 06:00 Uhr