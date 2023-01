Stand: 31.01.2023 07:44 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Frist für Grundsteuererklärung endet heute

Noch bis Mitternacht ist Zeit für die Abgabe der Grundsteuererklärung beim Finanzamt. Etwa 75 Prozent der Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer in Schleswig-Holstein haben sie bereits eingereicht. Die ersten Steuerbescheide wurden bereits verschickt. Die angegebene Summe ist aber noch nicht der finale Grundsteuerbetrag, erklärt die Steuerberaterkammer Schleswig-Holstein. Dieser muss unter anderem noch mit dem sogenannten Hebesatz multipliziert werden. Der ist in jeder Gemeinde anders und steht noch nicht fest. Deshalb ist auch noch nicht absehbar, wie hoch die Grundsteuer am Ende bei jedem einzelnen sein wird, sagt die Steuerberaterkammer. Grundsätzlich empfiehlt sie, den Bescheid gründlich zu prüfen und präventiv einen Mustereinspruch einzulegen, ansonsten ist er nach einem Monat gültig und Änderungen sind kaum noch möglich. | NDR Schleswig-Holstein 31.01.2023 08:00 Uhr

Corona-Hilfen für Selbstständige werden überprüft

Die Investionsbank Schleswig-Holstein (IB.SH) prüft die Auszahlung von Corona-Soforthilfen an Selbstständige und Kleinstunternehmer. Mehr als 56.000 entsprechender Anträge auf Corona-Hilfen von Bund und Land bewilligte die Bank zu Beginn der Pandemie - je nach Größe des Unternehmens bis zu 15.000 Euro. 54.000 der Soforthilfe-Empfänger forderte die IB.SH im vergangenen Jahr auf, nachzuweisen, ob sie wirklich in finanziellen Schwierigkeiten waren und somit das Geld behalten können. Inzwischen meldeten sich etwa 30 Prozent zurück, die die Soforthilfe komplett oder teilweise zurückzahlen müssen. Es wird stichprobenartig überprüft - 80 Anzeigen wegen Verdachts auf Subventionsbetrugs hat die Bank bereits erstattet. | NDR Schleswig-Holstein 31.01.2023 08:00 Uhr

Mehrheit der ausreisepflichtigen Menschen in Schleswig-Holstein geduldet

Kurz nach derMesserattacke in Brokstedt in der vergangenen Woche ist die Diskussion um Abschiebungen neu entbrannt. Die meisten Menschen, die sich nicht rechtmäßig in Schleswig-Holstein aufhalten, können derzeit nicht abgeschoben werden. Das zeigen Zahlen aus dem Ausländerzentralregister. Demnach wurden zuletzt etwa 12.400 ausreisepflichtige Personen gezählt - knapp 90 Prozent davon sind geduldet und können nicht abgeschoben werden. Hauptgrund seien fehlende Reisedokumente. | NDR Schleswig-Holstein 31.01.2023 08:00 Uhr

Feuer in Braderuper Einfamilienhaus

Ein Brand in einem Einfamilienhaus beschäftigt rund 90 Einsatzkräfte der Feuerwehr in Braderup (Kreis Nordfriesland). Nach Angaben der Leitstelle Nord ging gegen 2:40 Uhr der Notruf ein. Demnach soll ein Zimmer gebrannt haben. Als die Einsatzkräfte an dem Haus in der Straße Bäckerfenne eintrafen, brannte bereits der Dachstuhl. Verletzt wurde niemand - warum das Feuer ausgebrochen ist, ist unklar. Laut Feuerwehr wird das Dach freigelegt, um Glutnester zu löschen. | NDR Schleswig-Holstein 31.01.2023 07:30 Uhr

Bargteheide: Schulausfall nach Feuer

An der Emil-Nolde-Schule in Bargteheide (Kreis Stormarn) fällt nach einem Brand in einem Lagerraum heute der Unterricht aus. Nach Angaben eines Sprechers im Bildungsministerium gibt es eine Notbetreuung im benachbarten Schulzentrum. Eltern, die ihre Kinder zuhause betreuen können, werden vom Ministerium gebeten, dies zu tun. Das Feuer war laut Leitstelle Süd gegen 21.30 Uhr am Montagabend ausgebrochen. Der Grund ist unklar. Verletzt wurde niemand. Die Nachlöscharbeiten dauerten bis in die Nacht. | NDR Schleswig-Holstein 31.01.2023 07:00 Uhr

Sechs Menschen bei Unfall auf B207 nördlich von Ratzeburg verletzt

Nach Polizeiangaben ist am späten Montagnachmittag auf der B207 nördlich von Ratzeburg (Kreis Herzogtum Lauenburg) aus noch unbekannter Ursache ein VW-Caddy auf die Gegenfahrbahn gekommen und dort mit einem Auto zusammengeprallt. Insgesamt wurden sechs Menschen dabei verletzt, die beiden Insassen des Wagens schwer. Die B207 war wegen der Aufräumarbeiten bis etwa 22 Uhr gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 31.01.2023 06:30 Uhr

Flensburger Papierfabrik wird verkauft

Die Flensburger Papierfabrik bekommt einen neuen Besitzer: Der japanische Konzern Mitsubishi teilte am Montag mit, dass die Investment-Firma Quantum Capital Partners aus München das Werk übernehmen möchte. Geplant ist, dass die Fabrik noch in diesem Halbjahr ein eigenständiges Unternehmen wird. Anschließend soll sie dann an eine Tochterfirma von Quantum verkauft werden. Bereits im vergangenen August hatte Mitsubishi angekündigt, sich vom Werk in Flensburg trennen zu wollen, unter anderem wegen der stark gestiegenen Energiepreise. Die Papierfabrik in der Flensburger Innenstadt gibt es seit mehr als 300 Jahren. | NDR Schleswig-Holstein 31.01.2023 07:00 Uhr

Messerattacke in Zug: Gallina weist Vorwürfe zurück

Hamburgs Justizsenatorin Anna Gallina (Grüne) hat Vorwürfe wegen des Umgangs ihrer Behörde mit dem Tatverdächtigen zurückgewiesen. "Wir haben als Justizbehörde alle Maßnahmen unternommen, die vorgesehen sind", sagte Gallina. Die Justizsenatorin ergänzte, es sei alles passiert, was laut Resozialisierungsgesetz mit Untersuchungshäftlingen passieren soll. Das heißt unter anderem, dass der Mann in der U-Haft regelmäßig psychiatrisch betreut wurde. Man habe außerdem eine Methadon-Behandlung für den Drogenabhängigen organisiert. Am Donnerstag muss sie sich den Fragen des Hamburger Justizausschusses stellen. | NDR Schleswig-Holstein 31.01.2023 06:00 Uhr

Diako-Krankenhaus in Flensburg: Stellenabbau offenbar geringer als erwartet

Der Personalabbau im Diako-Krankenhaus in Flensburg fällt offenbar geringer aus als zunächst befürchtet. Das wurde gestern am Rande eines Besuchs des Grünen-Politikers Robert Habeck bekannt. Die Klinik befindet sich derzeit im Sanierungsverfahren. Bis Mitte der kommenden Woche sollen die Verhandlungen abgeschlossen sein. | NDR Schleswig-Holstein 31.01.2023 06:00 Uhr

Wetter: Regen und Schauer bei ordentlich Wind

Heute ist es stark bewölkt mit Regen, ehe am Nachmittag und Abend bei wechselnder Bewölkung Schauer folgen. Vereinzelt sind auch Graupelgewitter möglich. Bei 6 Grad in Großenbrode (Kreis Ostholstein) bis 7 Grad in Leck (Kreis Nordfriesland) sind später stürmische Böen, vor allem an der See Sturmböen zu erwarten. Auf den Inseln sind auch schwere Sturmböen möglich. | NDR Schleswig-Holstein 31.01.2023 06:00 Uhr

