Tragischer Unfall in Uetersen

Am Donnerstagabend hat sich ein tragischer Unfall in Uetersen im Kreis Pinneberg ereignet. Nach Angaben der Polizei lief ein drei Jahre altes Kind in der Reuterstraße zwischen zwei Autos auf die Straße, die Mutter stürmte hinterher. Beide wurde von einem Auto erfasst und kamen mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik. Die Autofahrerin steht unter Schock. | NDR Schleswig-Holstein 06.01.2023 07:00 Uhr

Stunde der Wintervögel: Vogelzählung am Wochenende

Wie viele Wintervögel gibt es bei uns im Land? Der Naturschutzbund (NABU) will es genau wissen. Am Wochenende ist nach Angaben der Naturschützer jeder dazu aufgerufen, sich eine Stunde lang Zeit zu nehmen, um Vögel zu zählen. Dabei sollen alle Vogelarten notiert werden, die zu sehen sind, und die höchste Anzahl der jeweiligen Arten, die innerhalb einer Stunde gleichzeitig zu sehen sind. So sollen Doppelzählungen vermieden werden. Die gesammelten Infos können telefonisch oder via Internet an den NABU übermittelt werden. | NDR Schleswig-Holstein 06.01.2023 07:00 Uhr

Schreibwettbewerb "Vertell doch mal" startet

Der plattdeutsche Schreibwettbewerb "Vertell doch mal" von NDR, Radio Bremen und Ohnsorg-Theater geht in die 35. Runde. Gesucht werden diesmal Geschichten zum Thema "Tohuus" - "Zuhause". Auch in diesem Jahr warten auf die Gewinnerinnen und Gewinner des kreativen Schreibwettbewerbs mehr als 5.000 Euro an Preisgeldern. Einsendeschluss ist der 28. Februar. | NDR Schleswig-Holstein 06.01.2023 06:00 Uhr

Krankenhausgesellschaft SH fordert schnelle Unterstützung

Viele Kliniken, auch in Schleswig-Holstein, schreiben rote Zahlen. Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat angekündigt, die Krankenhäuser in Deutschland grundlegend zu reformieren. Die Krankenhausgesellschaft Schleswig-Holstein begrüßt die Pläne zwar prinzipiell, Geschäftsführer Patrick Reimund findet den Zeitplan allerdings sehr ambitioniert. Laut Reimund haben die Kliniken zurzeit unter anderem wegen der Inflation und der hohen Energiepreise mit enormen Kostensteigerungen zu kämpfen. Er fordert, dass die Politik angeschlagene Krankenhäuser schnell mit Geld unterstützt, damit sie nicht schließen müssen. | NDR Schleswig-Holstein 06.01.2023 06:00 Uhr

Geldstrafen nach Abseil-Aktion an A7

Nach einer Abseil-Aktion von der Autobahnbrücke in Hüsby (Kreis Schleswig-Flensburg) hat das Amtsgericht Schleswig am Donnerstag drei Frauen und einen Mann wegen Nötigung verurteilt: Sie müssen jeweils 1.200 Euro zahlen, verteilt auf 60 Tagessätze. Zu dem Prozess war es gekommen, weil die Frauen und der Mann vom Gericht verhängte Strafbefehle nicht akzeptieren wollten. Vor gut zwei Jahren hatte die Gruppe eine mehrstündige Vollsperrung der A7 ausgelöst, um für die Verkehrswende zu demonstrieren. Aus Sicht des Gerichts handelten die Angeklagten zwar nicht eigennützig, sie gefährdeten aber die Autofahrenden und sorgten für Wartezeiten. Zwei der Frauen müssen noch Ordnungsgelder von jeweils 900 Euro zahlen, weil sie bei der Urteilsverlesung zunächst nicht aufstehen wollten, dann für Unruhe sorgten und den Saal verließen. | NDR Schleswig-Holstein 06.01.2023 06:00 Uhr

Corona in SH: Inzidenz sinkt weiter auf 154,7,4

Nach Angaben der Landesmeldestelle wurden in Schleswig-Holstein (Stand 5.1.) 616 Neu-Infizierte gemeldet. Stationär werden 646 Menschen behandelt, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Die Zahl der registrierten Neuinfektionen je 100.000 Menschen binnen sieben Tagen liegt demnach bei 154,7 (Vortag: 218,7). Die höchste regionale Inzidenz hat erneut die Stadt Flensburg mit 238,2 (Vortag 174,4). | NDR Schleswig-Holstein 06.01.2023 06:00 Uhr

Wetter: Regen und Wind

Am Freitagvormittag ist es regnerisch im Land. Gegen Mittag lassen die Niederschläge nach und von der Nordsee her lockert die Bewölkung auf. Die Höchstwerte liegen bei 8 Grad in Flensburg bis 11 Grad in Hamburg. Es weht ein frischer, an den Küsten vorübergehend starker und in Böen teils stürmischer Südwest- bis Westwind. | NDR Schleswig-Holstein 06.01.2023 06:00 Uhr

