Eingeschränkter Bahnverkehr zwischen Kiel und Lübeck

Bahnpendler zwischen Kiel und Lübeck müssen sich in den kommenden Wochen weiter in Geduld üben. Der neue Bahnbetreiber Erixx führt ab Montag einen neuen Ersatzfahrplan ein. Züge zwischen Kiel und Lübeck fahren dann nur noch im Zwei-Stunden-Takt. Grund sind laut Erixx weiterhin Engpässe beim Personal und den Zügen. Die Regionalbahnen fahren weiter stündlich. | NDR Schleswig-Holstein 05.01.2023 08:00 Uhr

Nach Raubüberfällen in Neumünster: Polizei fasst Tatverdächtigen

Die Polizei in Neumünster hat nach mehreren Überfällen auf ältere Menschen den mutmaßlichen Täter festgenommen. Der Mann soll seit Anfang Oktober mehrmals Senioren in ihren Wohnungen in Neumünster ausgeraubt haben. Laut Polizei wurden bei einer Durchsuchung mögliche Tatkleidung sowie eine Schusswaffe aufgefunden und sichergestellt. Dem 53-Jährigen wird vorgeworfen, die Senioren teilweise mit einer Waffe gezwungen zu haben, Bargeld und EC-Karten herauszugeben. Ob der Mann für weitere Straftaten seit Oktober 2022 verantwortlich ist, wird noch ermittelt. | NDR Schleswig-Holstein 05.01.2023 07:00 Uhr

Debatte um Bürgerbeteiligung an Wind- und Solarparks in SH

Wind- und Solarparks in Schleswig-Holstein sollen ausgebaut werden. Die Weichen dazu werden in diesem Jahr gestellt. Einige Investoren haben zwar schon in Aussicht gestellt, dass sich Anwohner finanziell beteiligen können, doch oft handelt es sich um keine vollwertige Bürgerbeteiligung. Mehrere Solarprojekte bieten derzeit folgendes an: eine Geldanlage über zehn Jahre mit einem relativ guten Zinssatz von 3,5 Prozent, aber nachrangig und damit risikobehaftet. Initiativen, die einen echten Bürgerwind- oder -solarpark wollen, sollten so früh wie möglich die Landeigentümer ins Boot holen - insbesondere auch, bevor sich Großunternehmen die Flächen sichern. Das raten etwa die Initiatoren des Bürgerwindparks Bordelum III in Nordfriesland. | NDR Schleswig-Holstein 05.01.2023 07:00 Uhr

Grüner Pfeil an Ampeln in SH immer seltener

Der grüne Pfeil an einer Ampel soll beim Rechtsabbiegen für einen schnelleren Verkehrsfluss sorgen. Nach einem anfänglichen Boom werden viele grüne Pfeile in Schleswig-Holstein aber jetzt wieder abmontiert. In Flensburg sank die Zahl der grünen Pfeile in nur einem Jahr von 40 auf vier, in Lübeck über einen längeren Zeitraum von zwölf auf drei, Kiel hat noch zwölf, aber auch mit abnehmender Tendenz. Der ADAC kritisiert, dass Autofahrer dadurch wieder länger an den Ampeln warten müssen. Sprecher Rainer Pregla sagte: "In der Vergangenheit hat sich diese sogenannte Grünpfeilregelung durchaus bewährt, weil sich in Zeiten geringerer Verkehrsnachfrage die Wartezeiten für Rechtsabbieger deutlich verkürzt haben." Alle Verwaltungen berichten übereinstimmend: Unfälle seien keine bekannt, aber gefährliche Situationen. Oft hätten Autofahrer die Vorfahrt missachtet und Fußgänger gefährdet. | NDR Schleswig-Holstein 05.01.2023 07:00 Uhr

Corona in SH: Inzidenz sinkt weiter auf 174,4

Nach Angaben der Landesmeldestelle wurdenin Schleswig-Holstein (Stand 3.1.) 748 Neu-Infizierte gemeldet. Stationär werden 720 Menschen behandelt, die positiv auf das Corona-Virus getestet wurden. Die Zahl der registrierten Neuinfektionen je 100.000 Menschen binnen sieben Tagen liegt demnach bei 174,4 (Vortag: 218,7). Die höchste regionale Inzidenz hat erneut die Stadt Flensburg mit 238,2 (Vortag 265,6). | NDR Schleswig-Holstein 05.01.2023 08:00 Uhr

Wetter: Sonne, Wind und Wolken

Das Wetter in Schleswig-Holstein ist heute sehr unterschiedlich. Bis zum Mittag sind meist dichte Wolken am Himmel, am Nachmittag zeigt sich auch die Sonne. Es ist windig und teilweise auch stürmisch. Die Temperaturen steigen auf vier Grad in Schönkirchen (Kreis Plön) und fünf Grad in Schenefeld (Kreis Steinburg). | NDR Schleswig-Holstein 05.01.2023 06:00 Uhr

