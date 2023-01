Stand: 05.01.2023 09:13 Uhr Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Fernwärme-Verbrauch in Flensburg gesunken

Die Flensburger heizen in diesem Jahr weniger. Dieser Trend geht aus dem Fernwärmeabsatz der Stadtwerke hervor. Im Oktober lag der Verbrauch rund 20 Prozent niedriger als in den beiden Vorjahren. Im November wurde rund zehn Prozent weniger geheizt. Für die Gesamtbilanz entscheidend sind aber auch noch die weiteren Wintermonate. Stadtwerke-Sprecher Peer Holdensen hat bereits die Zahlen für den Dezember ausgewertet: "Im Dezember ist es ein bisschen kälter gewesen als in den Vorjahren. Nichtsdestotrotz ist der Verbrauch ungefähr gleich oder tendenziell ein bisschen runter gegangen." | NDR Schleswig-Holstein 05.01.2023 08:30 Uhr

Hohe Wasserstände in Lecker und Soholmer Au

Sturm und Regen sorgen aktuell für die höchsten Wasserstände seit fast einem Jahr in der Lecker Au (Kreis Nordfriesland) und der Soholmer Au (Kreis Nordfriesland und Kreis Schleswig-Flensburg). Bis die Gewässer - wie im vergangenen Februar - über die Ufer treten, fehlen allerdings nach den Pegeldaten des Landesbetriebs für Küstenschutz noch etwa 20 Zentimeter. Am Donnerstag kann das Wasser über das Tor in Schlüttsiel (Kreis Nordfriesland) voraussichtlich wieder ablaufen, da der Wind nachlassen und am Abend vorübergehend auf Südost drehen soll. | NDR Schleswig-Holstein 05.01.2023 08:30 Uhr

Plädoyers im Prozess um Abseilaktion an A7 erwartet

Vor dem Schleswiger Amtsgericht geht der Prozess um eine Abseilaktion an der A7 zu Ende: Am Donnerstag erwartet das Gericht die Plädoyers und eventuell auch schon das Urteil. Vor gut zwei Jahren hatten drei Frauen und ein Mann an der Brücke in Hüsby im Kreis Schleswig-Flensburg eine Vollsperrung ausgelöst. Sie wollten damit auf den Klimawandel und eine aus ihrer Sicht nötige Verkehrswende aufmerksam machen. Die Anklage lautet auf Nötigung. | NDR Schleswig-Holstein 05.01.2023 08:30 Uhr

Flensburg: Frau fällt in Förde

Am späten Mittwochnachmittag ist am Flensburger Hafen eine Frau in die etwa vier Grad kalte Förde gefallen. Wie die Rettungsleitstelle Nord berichtet, warfen ihr Passanten einen Rettungsring zu. Damit schaffte die Frau es an das Ufer. Dann half die Berufsfeuerwehr. Die Frau kam leicht unterkühlt in eine Klinik. Wie es zu dem Sturz kam, ist unklar. Laut Leitstelle ereignen sich jedes Jahr etwa eine Handvoll Vorfälle dieser Art. | NDR Schleswig-Holstein 05.01.2023 08:30 Uhr

