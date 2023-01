Stand: 05.01.2023 09:26 Uhr Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Nach Raubüberfällen in Neumünster: Polizei fasst Tatverdächtigen

Seit Anfang Oktober soll ein Unbekannter mindestens vier Mal Senioren in ihren Wohnungen in Neumünster überfallen haben. Nun hat die Polizei einen Tatverdächtigen aus Neumünster-Einfeld festgenommen. Der 53-Jährige befindet sich in Untersuchungshaft. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizei in Neumünster soll sich der Mann in etliche Wohnungen Zugang verschafft, die Opfer teilweise mit einer Waffe bedroht und so Bargeld und EC-Karten erbeutet haben. | NDR Schleswig-Holstein 05.01.2023 08:30 Uhr

Neuer Ersatzfahrplan bei erixx Holstein

Bahnpendler zwischen Lübeck und Kiel müssen sich in den kommenden Wochen weiter in Geduld üben. Der neue Bahnbetreiber erixx Holstein führt von Montag an einen neuen Ersatzfahrplan ein. Regionalexpresszüge zwischen Kiel und Lübeck fahren dann nur noch im Zwei-Stunden-Takt. Die Regionalbahnen fahren weiter stündlich. Grund sind laut erixx weiterhin Engpässe beim Personal und den Zügen. Fahrgäste zwischen Lübeck und Lüneburg sollen nicht betroffen sein. | NDR Schleswig-Holstein 05.01.2023 08:30 Uhr

Tourismusbilanz 2022 in Kiel: Weniger Geschäftstouristen, mehr Familienurlauber

Das Kieler Tourismusbüro, Kiel Marketing, zieht eine vorläufige Bilanz für das Jahr 2022. Das Statisikamt Nord hatte zuvor Zahlen veröffentlicht, die zeigen, dass zwar weniger Touristen nach Kiel kamen, diese dafür aber länger blieben. Zwischen Januar und Oktober gab es 3,5 Prozent weniger Ankünfte als 2019, dem Referenz-Jahr vor der Pandemie. Bei den Übernachtungen ergab sich allerdings im gleichen Zeitraum im Vergleich ein Plus von 2,5 Prozent. Bedingt durch Corona gab es weniger Tagungen und weniger Geschäftstouristen als vor der Pandemie, so Eva Zeiske von Kiel Marketing. Stattdessen kamen mehr Familien, die in privaten Unterkünften blieben. | NDR Schleswig-Holstein 05.01.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Kiel

Das Studio Kiel liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 05.01.2023 | 08:30 Uhr