Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Neuer Ersatzfahrplan bei erixx Holstein

Bahnpendler zwischen Lübeck und Kiel müssen sich in den kommenden Wochen weiter in Geduld üben. Der neue Bahnbetreiber erixx Holstein führt von Montag an einen neuen Ersatzfahrplan ein. Regionalexpresszüge zwischen Kiel und Lübeck fahren dann nur noch im Zwei-Stunden-Takt. Die Regionalbahnen fahren weiter stündlich. Grund sind laut erixx weiterhin Engpässe beim Personal und den Zügen. Fahrgäste zwischen Lübeck und Lüneburg sollen nicht betroffen sein. | NDR Schleswig-Holstein 05.01.2023 08:30 Uhr

Lübeck: 38-Jähriger nach Kneipenstreik verhaftet

In Lübeck hat die Polizei einen per Haftbefehl gesuchten Mann nach einem Kneipenstreit festgenommen. Der 38-Jährige hatte in der Nacht zu Mittwoch in einem Lokal herumgepöbelt und Gäste belästigt. Als die Polizei eintraf, wurde er handgreiflich. Auf der Wache stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Haftbefehl wegen Fahrens ohne Führerschein vorlag. Den angeordneten Betrag von 1.000 Euro konnte er nicht zahlen, deshalb sitzt er nun in der Justizvollzugsanstalt Lübeck. | NDR Schleswig-Holstein 05.01.2023 08:30 Uhr

Amt Berkenthin: Neue Atemschutztechnik für Freiwillige Feuerwehren

Die neun Freiwilligen Feuerwehren im Amt Berkenthin (Kreis Herzogtum Lauenburg) freuen sich über eine neue Atemschutztechnik. Dafür haben die Gemeinden rund 65.000 Euro investiert. Notwendig geworden war die Anschaffung, weil es für die mittlerweile 30 Jahre alten Pressluftatmer keine Ersatzteile mehr gibt, erklärt Berkenthins Wehrführer Sascha Papalia. In Berkenthin freuen sich die Kameradinnen und Kameraden auch über ein neues Gerätehaus. Nach rund drei Jahren Bauzeit kann die Freiwillige Feuerwehr voraussichtlich Ende des Monats einziehen. | NDR Schleswig-Holstein 05.01.2023 08:30 Uhr

