Tötungsdelikt in Simonsberg: möglicherweise Notwehr

Die Mordkommission und die Staatsanwaltschaft Flensburg ermitteln wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts in Simonsberg im Kreis Nordfriesland. Laut einer Polizei-Sprecherin wurde am Dienstagabend ein 47-jähriger Mann in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses getötet. Er sei durch mindestens einen Messerstich so schwer verletzt worden, dass er seinen Verletzungen erlag. Ein 35-jähriger Tatverdächtiger wurde in der Nacht in der Nähe des Tatortes festgenommen. Mittlerweile ist der Mann aber wieder auf freiem Fuß. Laut einer Sprecherin der Staatsanwaltschaft Flensburg hatte sich kein dringender Tatverdacht ergeben. Offenbar sei das spätere Opfer gewaltsam in die Wohnung des Beschuldigten eingedrungen und es sei nicht ausgeschlossen, dass dieser in Notwehr gehandelt habe. | NDR Schleswig-Holstein 05.01.2023 08:30 Uhr

Hohe Pegelstände an der Westküste

Nach den starken Regenfällen der vergangenen Tage melden die Deich- und Hauptsielverbände hohe Wasserstände an Eider, Treene und Sorge. Die Situation sei aber noch nicht so dramatisch wie vor gut einem Jahr, als im Februar zahlreiche Felder und Wiesen überflutet waren, hieß es. Laut der Übersichtskarte des Landesbetriebs für Küstenschutz melden viele Messstellen einen Pegelstand, der leicht unter dem eines kleinen Hochwassers liegt. Auch am Donnerstagvormittag kann noch nicht in die Nordsee entwässert werden, weil der Wind aus Westen kommt. Die Fachleute der Deich-und Hauptsielverbände gehen davon aus, dass sich die Lage am Nachmittag wieder entspannt, weil dann der Wind auf Süd-West drehen soll - und die Sieltore dann geöffnet werden können. | NDR Schleswig-Holstein 05.01.2023 08:30 Uhr

AWO Heide hilft bei hohen Strom- und Gasrechnungen

Bei der Arbeiterwohlfahrt (AWO) in Heide im Kreis Dithmarschen gibt es ein neues Projekt mit dem Namen "Dithmarscher helfen Dithmarschern". Es geht dabei um die Unterstützung von Bürgerinnen und Bürgern mit geringem Einkommen, die trotz Arbeit die derzeit hohen Strom- und Gasrechnungen nicht bezahlen können. Die AWO habe Spenden von Privatpersonen und von Windpark-Betreibern bekommen und könne so unbürokratisch helfen, sagte der AWO-Vorsitzende Karsten Wessels. | NDR Schleswig-Holstein 05.01.2023 08:30 Uhr

