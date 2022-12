Stand: 22.12.2022 08:17 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Sperrung auf A20 wegen Frostschäden

Der starke Temperaturwechsel in den vergangenen Tagen hat auch auf der A20 für massive Schäden gesorgt. Laut Autobahn GmbH ist die Fahrbahndecke zwischen Lübeck-Genin und der Landesgrenze zu Mecklenburg-Vorpommern auf rund zehn Kilometern aufgeplatzt. Ab 9 Uhr werden deshalb die Hauptfahrstreifen gesperrt. Der Verkehr muss dann über die Standstreifen und Überholspuren rollen. In den vergangenen Tagen waren schon Schäden auf der A1, A7 und A21 bekannt geworden. | NDR Schleswig-Holstein 22.12.2022 08:00

Nord-Ostsee-Kanal weiterhin gesperrt - Umweltminister kommt

Umweltminister Tobias Goldschmidt (Grüne) will sich am Donnerstag über die Lage am Nord-Ostsee-Kanal informieren. Der Nord-Ostsee-Kanal ist laut Polizei noch immer noch für die Schifffahrt gesperrt. Am Mittwoch war ein kilometerlanger Ölteppich bei Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) entdeckt worden. Die Schleusen dort und in Kiel wurden gesperrt. Grund war ein Leck in einer Pipeline in Brunsbüttel. Das Leck wurde am Mittwochmittag abgedichtet. | NDR Schleswig-Holstein 22.12.2022 08:00

Fall um tödliche Schüsse in Lübecker Villa erneut vor Gericht

In Lübeck wird der Prozess um die tödlichen Schüsse in einer Villa am Burgfeld ab Donnerstag neu aufgerollt. Der Angeklagte - ein ehemaliger Soldat - hatte vor knapp zwei Jahren auf zwei mutmaßliche Einbrecher geschossen, die in sein unbewohnt wirkendes Haus eingestiegen waren. Ein 38-Jähriger starb. Der Angeklagte litt zum Tatzeitpunkt unter Alkoholproblemen, eine psychiatrische Gutachterin hatte dadurch ausgelöste Wesensveränderungen festgestellt - unter anderem sei er krankhaft misstrauisch gewesen. Das Lübecker Landgericht hatte bei seinem Urteil allerdings keine Anzeichen für eine verminderte Schuldfähigkeit gesehen - das rügte der BGH. In der neuen Verhandlung muss das Landgericht nun auch der Frage noch einmal nachgehen, inwieweit es sich um Notwehr gehandelt haben könnte. | NDR Schleswig-Holstein 22.12.2022 08:00

Feuer in Reihenhaus in Meldorf

In Meldorf (Kreis Dithmarschen) ist Mittwochabend um kurz nach 22 Uhr in einem Reihenhaus in der Stettiner Straße ein Feuer ausgebrochen. Nach Angaben der Feuerwehr brannte es nur im Flur, dann griff das Feuer auch auf den ersten Stock über. Verletzt wurde niemand, das Haus ist jedoch unbewohnbar. Etwa 30 Rettungskräfte waren vor Ort. | NDR Schleswig-Holstein 22.12.2022 08:00

Schleifähre Missunde östlich von Schleswig fährt wieder

Die Schleifähre Missunde östlich von Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) fährt wieder. Der Betrieb wurde am Mittwoch wieder aufgenommen, teilte die zuständige Behörde mit. Das sind zwei Wochen früher als geplant. Zuletzt hatte Hochwasser die Bauarbeiten an den Rampen verzögert. Die sollen an die neue, klimafreundliche Fähre Missunde III angepasst werden. | NDR Schleswig-Holstein 22.12.2022 06:30

Sanierungsverfahren des Diako-Krankenhaus in Flensburg vorgestellt

Das im Sanierungsverfahren befindliche Diako-Krankenhaus in Flensburg will bis zu 110 Mitarbeiter entlassen. Dies teilte die Klinik am Mittwoch mit. Es sei kurz vor Weihnachten der denkbar schlechteste Zeitpunkt für einen kirchlichen Träger, das mitzuteilen, sagten die Verantwortlichen der Diakonissenanstalt Flensburg. Jede weitere Verzögerung gefährde jedoch den Erfolg des Sanierungsverfahrens. In nahezu allen Bereichen sollen Stellen wegfallen - wo genau und wie viele Kündigungen es dann tatsächlich werden, soll sich im Januar bei Verhandlungen mit der Mitarbeitervertretung entscheiden. Die Klinik will jährlich rund 15 Millionen Euro einsparen. | NDR Schleswig-Holstein 22.12.2022 06:00

Polizeialarm wegen angeblicher Geiselnahme in Kiel

Ein Anruf zu einer angeblichen Geiselnahme hat am Mittwoch in Kiel einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Dabei habe es sich aber wohl um einen Fake-Anruf gehandelt, sagte ein Polizeisprecher. Zur Sicherheit rückten am späten Dienstagnachmittag dennoch Spezialkräfte im Stadtteil Russee aus. Gefahr bestand den Angaben zufolge nicht. Wer bei der Polizei angerufen hat, wird nun ermittelt. | NDR Schleswig-Holstein 22.12.2022 05:30

Bewohner nach Küchenbrand verletzt

Bei einem Küchenbrand in Bad Segeberg (Kreis Segeberg) sind am Mittwoch zwei Menschen verletzt worden. Laut Feuerwehr hatten alle Bewohner das Haus schon verlassen, als die Helfer ankamen. Zwei davon wurden zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht. Das Feuer in der Küche war nach etwa 20 Minuten unter Kontrolle. Die Wohnung ist derzeit unbewohnbar. | NDR Schleswig-Holstein 22.12.2022 05:30

Corona-Inzidenz in SH liegt bei 312,6

Am Mittwoch (21.12.) wurden in Schleswig-Holstein 1.799 neue Corona-Infektionen erfasst. Die Zahl der registrierten Neuinfektionen je 100.000 Menschen binnen sieben Tagen liegt nach Angaben der Landesmeldestelle bei 312,6 (Vortag: 311,8). | NDR Schleswig-Holstein 21.12.2022 19:30

Wolken und Schauer - später ein wenig Sonne

Heute wird es länger stark bewölkt, zunächst kann es gebietsweise auch etwas regnen. Im Verlauf von Nordfriesland und Dithmarschen ist es häufiger trocken, hier und da zeigt sich die Sonne. Am Abend sind ganz im Norden einzelne Schauer möglich. Die Höchstwerte liegen bei 6 Grad in Großenbrode (Ostholstein) bis 8 Grad in Wedel (Kreis Pinneberg). Der Wind weht schwach bis mäßig, an der See auch frischer und später stark böig aus Südwest bis West. | NDR Schleswig-Holstein 22.12.2022 05:30

