Stand: 22.12.2022 11:12 Uhr Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Schüsse in Lübeck: Prozess wird neu verhandelt

Der Prozess um tödliche Schüsse in einer Lübecker Villa wird von heute an neu aufgerollt. Der Bundesgerichtshof (BGH) hatte das Urteil vom November 2021 im vergangenen Sommer aufgehoben. Das Landgericht verurteilte den Hausbesitzer damals zu sieben Jahren Haft wegen Totschlags. Er hatte auf zwei Männer geschossen, die in sein unbewohnt wirkendes Haus eingedrungen waren. Laut BGH habe das Lübecker Landgericht nicht ausreichend geprüft, ob der Angeklagte schuldfähig war. Der ehemalige Bundeswehrsoldat litt zum Tatzeitpunkt unter einer Alkoholsucht. Nun muss sich eine andere Kammer des Landgerichts mit dem Fall beschäftigen. | NDR Schleswig-Holstein 22.12.2022 08:30 Uhr

Sperrung auf A20 wegen Frostschäden

Der starke Temperaturwechsel in den vergangenen Tagen hat auch auf der A20 für massive Schäden gesorgt. Laut Autobahn GmbH ist die Fahrbahndecke zwischen Lübeck-Genin und der Landesgrenze zu Mecklenburg-Vorpommern auf rund zehn Kilometern aufgeplatzt. Ab 9 Uhr werden deshalb die Hauptfahrstreifen gesperrt. Der Verkehr muss dann über die Standstreifen und Überholspuren rollen. In den vergangenen Tagen waren schon Schäden auf der A1, A7 und A21 bekannt geworden. | NDR Schleswig-Holstein 22.12.2022 08:30

Zwei Lübecker treten bei den Special Olympic World Games an

In Berlin starten im Juni des kommenden Jahres die Special Olympic World Games für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung. Es werden 7.000 Athletinnen und Athleten aus 190 Ländern erwartet. Auch zwei Sportler aus Lübeck werden dabei sein. Zum einen tritt Stefanie Lutz bei den Spielen im Golf an. Als zweites ist Christoph Leitner von der Vorwerker Diakonie im Badminton dabei. Für Leitner sind es die ersten Weltspiele. Stefanie Lutz war bereits 2019 in Abu Dhabi mit dabei, damals im Roller Skating. | NDR Schleswig-Holstein 22.12.2022 08:30

Regionale Nachrichten aus dem Studio Lübeck

Das Studio Lübeck liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region - rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 22.12.2022 | 08:30 Uhr