Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Nord-Ostsee-Kanal weiterhin gesperrt - Umweltminister kommt

Umweltminister Tobias Goldschmidt (Grüne) will sich am Donnerstag über die Lage am Nord-Ostsee-Kanal informieren. Der Kanal ist laut Polizei noch immer für die Schifffahrt gesperrt. Am Mittwoch war ein kilometerlanger Ölteppich bei Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) entdeckt worden. Die Schleusen dort und in Kiel wurden gesperrt. Grund für das Öl war ein Leck in einer Pipeline. Das Leck wurde am Mittwochmittag abgedichtet. | NDR Schleswig-Holstein 22.12.2022 08:30

Fake-Anruf löst Polizeieinsatz in Kiel-Russee aus

Am Mittwoch gegen 17 Uhr hat die Polizei ein Notruf erreicht. Der Anrufer berichte von einer Geiselnahme in einem Wohnhaus im Kieler Stadtteil Russee. Mehrere Einheiten der Polizei fuhren daraufhin in die Spreeallee und durchsuchten das Haus, doch der Einsatz stellte sich als Fehlalarm heraus. Nun will die Polizei klären, von wem der Anruf kam. Allerdings scheint eine fremde Person sich offenbar die betreffende Rufnummer illegal besorgt zu haben. Der zunächst in Verdacht geratene Anrufer und Anwohner habe wohl nichts mit dem Fake-Anruf zu tun, sagte ein Polizeisprecher. | NDR Schleswig-Holstein 22.12.2022 08:30

Rendsburg: Schleifähre "Missunde II" fährt wieder

Zwei Wochen früher als geplant fährt die Schleifähre "Missunde II" wieder und verbindet erneut Brodersby im Kreis Schleswig-Flensburg und Kosel im Kreis Rendsburg-Eckernförde. Dies teilte der Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz mit. Zuletzt hatte Hochwasser die Renovierung der Anlegerampen verzögert. Diese werden extra für die neue, klimafreundliche Fähre "Missunde III" umgebaut, die voraussichtlich ab Frühjahr einsatzbereit sein wird. Bis dahin fährt zunächst wieder die "Missunde II" über die Schlei. | NDR Schleswig-Holstein 22.12.2022 08:30

