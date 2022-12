Weihnachtsgeschäft: Einzelhändler in SH mit gemischten Gefühlen Stand: 22.12.2022 16:24 Uhr Kurz vor den Feiertagen läuft das Weihnachtsgeschäft auf Hochtouren. Doch offenbar wird nicht so viel gekauft wie in den vergangenen Jahren.

Viele Einzelhändler im Land hatten sich vom Weihnachtsgeschäft mehr erhofft. Kurz vor Weihnachten ist traditionell viel los in den Einkaufsstraßen und Einkaufszentren im Land. Während es in Spielzeugläden offenbar überwiegend gut läuft, hat Mareike Petersen vom Handelsverband Nord von anderen Einzelhändlern auch andere Rückmeldungen bekommen: "Wir haben ungefähr 30 bis 40 Prozent, die sagen: Das war ein gutes Weihnachtsgeschäft. Wir haben aber ebenso viele, die sagen, sie haben sich mehr erhofft. Das geht durch alle Branchen durch."

Handelsverband: Konsumlaune ist miserabel

Es gibt laut Petersen keine Bereiche, wie beispielsweise Mode oder Kosmetik, in denen es besonders gut oder schlecht läuft. Insgesamt sei die Konsumlaune aber miserabel. Das ist offenbar vor allem bei Menschen mit kleinem Geldbeutel so. Denn teure Top-Produkte würden weiter viel gekauft, beobachtet Ingrid Wesemann. Sie verkauft Brillen, Uhren und Schmuck in Husum (Kreis Nordfriesland). In ihrem Geschäft macht sie zwar so viel Umsatz wie vor Corona. Durch die gestiegenen Kosten zum Beispiel für Energie habe sie aber real zehn Prozent weniger in der Tasche.

Mehr Menschen unterwegs

Auch in Lübeck sind es vor allem Einzelhändler mit Premiumprodukten, die bis jetzt schon gute Umsätze verbuchen konnten, sagt Olivia Kempke von Lübeck Management, einem Netzwerk der Lübecker Wirtschaft. Demnach seien wieder mehr Menschen in der Stadt unterwegs - wenn auch noch nicht so viele, wie vor Corona. Insgesamt hätten aber viele Händler eine positive Rückmeldung gegeben - es laufe besser, als erwartet.

Mareike Petersen vom Handelsverband hofft jetzt, dass das bald ein Großteil der Einzelhändler sagen kann. Sie hofft auf das Geschäft nach Weihnachten. Denn immer mehr Menschen verschenken Geld , das nach den Feiertagen dann ausgegeben wird.

