Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Stand: 22.12.2022 10:11 Uhr

Diako Krankenhaus in Flensburg: Sanierungsverfahren vorgestellt

Das im Sanierungsverfahren befindliche Diako Krankenhaus in Flensburg will bis zu 110 Mitarbeitende entlassen. Dies teilte die Klinik am Mittwoch mit. Das Verfahren läuft seit dem 22. November. Es sei kurz vor Weihnachten der denkbar schlechteste Zeitpunkt für einen kirchlichen Träger, das mitzuteilen, sagten die Verantwortlichen der Diakonissenanstalt Flensburg. Jede weitere Verzögerung gefährde jedoch den Erfolg des Sanierungsverfahrens. In nahezu allen Bereichen sollen Stellen wegfallen - wo genau und wie viele Kündigungen es tatsächlich werden, soll sich im Januar bei Verhandlungen mit der Mitarbeitervertretung entscheiden. Die Klinik will mit dem Sanierungsverfahren jährlich rund 15 Millionen Euro einsparen. | NDR Schleswig-Holstein 22.12.2022 08:30

Nach Messerattacke am Montag: Opfer im Krankenhaus verstorben

Nach einer Messerattacke in der Flensburger Neustadt am Montag ist das Opfer am Mittwoch im Krankenhaus verstorben. Laut Polizei hatte ein Unbekannter den Mann in einer Wohnung am Montagmorgen zunächst lebensgefährlich verletzt, vorangegangen war ein Streit. Der Täter flüchtete vom Tatort, die Polizei ermittelt und macht derzeit keine weiteren Angaben zu dem Fall. | NDR Schleswig-Holstein 22.12.2022 08:30 Uhr

