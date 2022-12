Stand: 22.12.2022 10:26 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Nord-Ostsee-Kanal wegen Ölfilm weiter gesperrt

Nachdem am Mittwoch bei Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) ein sechs Kilometer langer Ölfilm im Nord-Ostsee-Kanal entdeckt worden ist, ist der Kanal weiter gesperrt. Einsatzkräfte haben nach Angaben eines Sprechers die Nacht über mit drei Spezialschiffen durchgearbeitet. Im Verlauf des Tages nehmen demnach auch 100 Einsatzkräfte von Feuerwehr und THW wieder ihre Arbeit auf. Außerdem soll ein Überwachungsflugzeug zum Einsatz kommen. Umweltminister Tobias Goldschmidt (Grüne) wird sich am Vormittag vor Ort über die aktuelle Lage informieren. | NDR Schleswig-Holstein 22.12.2022 08:30 Uhr

Nächtlicher Feuerwehreinsatz in Meldorf

Laut einem Sprecher der Leitstelle West ist in der vergangenen Nacht um kurz nach 22 Uhr in einem Reihenhaus in der Stettiner Straße in Meldorf (Kreis Dithmarschen) ein Feuer ausgebrochen. Erst habe es nur im Flur gebrannt, dann habe das Feuer auch auf den ersten Stock übergegriffen. Verletzt wurde niemand. Das betroffene Haus ist nach Feuerwehrangaben derzeit unbewohnbar. Bei dem Einsatz waren knapp 30 Rettungskräfte vor Ort. Gegen 11.45 Uhr war der Einsatz beendet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. | NDR Schleswig-Holstein 22.12.2022 08:30 Uhr

Ehrung für langjährigen Kommunalpolitiker in Heide

Die Stadt Heide (Kreis Dithmarschen) hat am Mittwochabend den SPD-Ratsherrn und Stadtrat Manfred Will mit der Verdienstmedaille der Stadt ausgezeichnet. Will ist seit fast 30 Jahren in der Kommunalpolitik aktiv und seit 2001 Mitglied der Ratsversammlung. Des Weiteren war er 16 Jahre lang Vorsitzender des Heider Bauausschusses und stellvertretender Bürgermeister der Stadt. Der 74-Jährige ist seit Jahren außerdem ehrenamtlich als der Heider Weihnachtsmann aktiv, unter anderem auf vielen Veranstaltungen und auf der Heider Winterwelt. Bürgervorsteher Michael Stumm (CDU), der die Medaille überreichte und die Laudatio hielt, lobte Will als grandiosen Ehrenamtler und ein herausragendes Vorbild für seine Mitmenschen. | NDR Schleswig-Holstein 22.12.2022 08:30 Uhr

