Küchenbrand in Bad Segeberg

Bei einem Brand in Bad Segeberg sind am Mittwoch zwei Menschen verletzt worden. Das Feuer brach am Mittag in einer Küche in einem Mehrfamilienhaus aus. Die Feuerwehr konnte den Brand innerhalb von 20 Minuten löschen. Der Rettungsdienst brachte zwei Personen ins Krankenhaus. Die Wohnung ist derzeit unbewohnbar. | NDR Schleswig-Holstein 22.12.2022 08:30 Uhr

"Weihnachten im Schuhkarton" in der Landesunterkunft in Bad Segeberg

In der Landesunterkunft in Bad Segeberg sind derzeit etwa 100 Geflüchtete, gut ein Viertel von ihnen sind Kinder zwischen ein und zwölf Jahren. Damit auch diese etwas von Weihnachten haben, haben Helferinnen und Helfer vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) am Mittwoch Geschenke an die Kinder verteilt. Die Aktion "Weihnachten im Schuhkarton" fand in der Unterkunft bereits zum dritten Mal statt. In den Kartons waren zum Beispiel Kuscheltiere, Malutensilien und Süßigkeiten. Veronika Hartenyan vom DRK sagte: "Damit wollen wir auch zeigen, dass es hier Weihnachten gibt. Denn viele kennen das überhaupt nicht und dass wir uns hier an Weihnachten gegenseitig beschenken." | NDR Schleswig-Holstein 22.12.2022 08:30 Uhr

800.000 Euro für die Marienkirche in Bad Segeberg

Die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde in Bad Segeberg kann sich über ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk freuen. Die Gemeinde erhält vom Land 800.000 Euro für ihre Marienkirche. Mit dem Geld will die Gemeinde eine neue Orgel bauen lassen. Der Minister für ländliche Räume, Werner Schwarz (CDU), kommt am Donnerstag in die Kirche und übergibt den Förderbescheid. | NDR Schleswig-Holstein 22.12.2022 08:30 Uhr

