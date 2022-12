Stand: 21.12.2022 07:25 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Unfall mit drei Toten: Urteil erwartet

Im Prozess um den Tod von drei Fußgängern in Neumünster will das Kieler Landgericht heute Mittag das Urteil verkünden. Die Staatsanwaltschaft beantragte für den angeklagten 26 Jahre alten Bordesholmer vier Jahre und neun Monate Freiheitsstrafe wegen fahrlässiger Tötung. Der Verteidiger des Mannes forderte maximal drei Jahre Haft. Bei der Todesfahrt unter Drogen und ohne Führerschein starben im Januar 2021 ein 34 Jahre alter Mann und seine 30 Jahre alte Lebensgefährtin noch am Unfallort. Deren jüngere Schwester erlag wenige Tage später ihren Verletzungen. | NDR Schleswig-Holstein 21.12.2022 07:00

Steinmeier ehrt Ehrenamtliche in Flensburg

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat Dienstagabend rund 180 Ehrenamtlichen auf einem Empfang in Flensburg für ihr Engagement gedankt. Zuvor war in der St. Nikolai-Kirche das traditionelle Weihnachtskonzert aufgezeichnet worden. Es läuft an Heiligabend im ZDF. Der Bundespräsident lobte Ehrenamtliche von THW und Feuerwehr, von Wohlfahrtsorganisationen, Vereinen und auch Einzelpersonen, die - wie er sagte - über den Tellerrand der eigenen Interessen hinausschauten. Das Ehrenamt sei das Rückgrat unserer Gesellschaft, so Steinmeier. | NDR Schleswig-Holstein 21.12.2022 06:00

Jüdische Vertreter zu Stutthof-Urteil: Kein Schlussstrich unter Mord

Nach dem Urteil gegen eine 97-jährige ehemalige KZ-Sekretärin wegen Beihilfe zum Mord in mehr als 10.000 Fällen hat der Zentralrat der Juden in Deutschland die Bedeutung solcher Verfahren unterstrichen. Der Präsident des Zentralrates, Josef Schuster, sagte NDR Schleswig-Holstein: Wichtiger als das Strafmaß sei, dass es überhaupt ein Urteil gebe. Die Angeklagte wurde zu einer Jugendstrafe von zwei Jahren auf Bewährung verurteilt. Der Vorsitzende des Landesverbands der Jüdischen Gemeinden von Schleswig-Holstein, Igor Wolodarski, betonte jedoch, das Urteil dürfe nicht von der Frage ablenken, warum die deutsche Justiz nicht schon viel früher solche Prozesse geführt habe. Mehrere Anwälte der Nebenklage erklärten, das Urteil sei sehr wichtig für die Betroffenen und deren Angehörige, weil es die Schuld staatlich feststelle. Unzufrieden zeigte sich hingegen der Verteidiger der 97-jährigen Angeklagten: Er ist davon überzeugt, dass eine Beteiligung seiner Mandantin durch den Prozess nicht zweifelsfrei nachgewiesen wurde und prüft eine Revision. | NDR Schleswig-Holstein 21.12.2022 06:00 Uhr

Eine Milliarde Euro für sozialen Wohnungsbau in SH

Schleswig-Holstein erhöht die Fördermittel für den sozialen Wohnungsbau. Nach Angaben des Innenministeriums werden in den kommenden vier Jahren mehr als eine Milliarde Euro bereitgestellt. Das ist rund ein Drittel mehr als in der letzten Förderperiode. Der Verband Norddeutscher Wohnungsunternehmen lobt die Pläne: Die Landesregierung habe die Zeichen der Zeit erkannt, sagt Verbandschef Andreas Breitner. Skeptischer sieht es die SPD: Die Vorschläge gingen zwar in die richtige Richtung, nun müssten den Worten aber auch Taten folgen. | NDR Schleswig-Holstein 21.12.2022 06:00 Uhr

Corona-Inzidenz in SH liegt bei 311,8

Am Dienstag (20.12.) wurden in Schleswig-Holstein 2.053 neue Corona-Infektionen erfasst. Die Zahl der registrierten Neuinfektionen je 100.000 Menschen binnen sieben Tagen liegt nach Angaben der Landesmeldestelle bei 311,8 (Vortag: 317,4). | NDR Schleswig-Holstein 21.12.2022 08:00

Wetter in SH: Bewölkt mit Regen

Heute viele Wolken, höchstens kurze Auflockerungen und zeitweise Regen. Die Höchstwerte liegen bei 6 bis 7 Grad. Vorübergehend schwacher, mit den Schauern wieder auffrischender Wind. An den Küsten frischer bis starker Südwestwind. | NDR Schleswig-Holstein 21.12.2022 06:00

