Bombenentschärfung in Kiel am Sonntag

Am Sonntag wird in Kiel ein Blindgänger aus dem zweiten Weltkrieg entschärft. Dafür müssen seit 9 Uhr rund 7.500 Menschen aus den Stadtteilen Ellerbek und Gaarden-Ost ihre Wohnungen und Häuser verlassen - darunter auch Bewohnerinnen und Bewohner eines Altenheims. Für diejenigen, die während der Bombenentschärfung nicht anderweitig unterkommen können, steht die Mensa der Hans-Christian-Andersen-Schule bereit. Da mehr Menschen als ursprünglich geplant aus ihren Häusern und Wohnungen dorthin in Sicherheit gebracht werden müssen, verzögert sich der Zeitplan. Auch ist unklar, wie lange die Entschärfung insgesamt dauern wird. Anwohnerinnen und Anwohner sollen sich auf einen mehrstündigen Einsatz einstellen, so ein Polizeisprecher. Die 250 Kilo schwere US-amerikanische Fliegerbombe war von Mitarbeitenden des Kampfmittelräumdienstes im Kieler Werftpark entdeckt worden. | NDR Schleswig-Holstein 11.12.2022 12:00 Uhr

Fahrplanänderung: Viele Bahnen fahren nun häufiger

Ab sofort gilt der neue Fahrplan für Bahnen und Busse. An vielen Stellen fahren nun mehr Busse und Bahnen. So wird der Regional-Express zwischen Lübeck und Hamburg abends noch länger im Halbstunden-Takt verkehren. Außerdem kommen nach und nach neue, größere Wagons zum Einsatz. Am Wochenende werden die Züge nachts durchgängig jede Stunde fahren. An der Ostküste ist ein neues Unternehmen auf der Strecke Kiel, Lübeck und Lüneburg unterwegs. Erixx Holstein stellt dort im kommenden Jahr von Dieselloks auf Akku-Züge um. Wer von Pinneberg nach Hamburg will, kann jetzt bis 23 Uhr alle zehn Minuten die S3 nehmen. In Bargteheide (Kreis Stormarn) und Schwarzenbek (Kreis Herzogtum Lauenburg) fahren zudem E-Busse im Stadtverkehr. | NDR Schleswig-Holstein 11.12.2022 08:00 Uhr

Fußball-Regionalliga: VfB Lübeck gewinnt

In der Fußball-Regionalliga Nord hat sich der Spitzenreiter VfB Lübeck am Sonnabend mit einem 4:1-Heimsieg gegen den Bremer SV durchgesetzt. Die Lübecker gehen dadurch mit 47 Zählern auf Tabellenplatz eins in die Winterpause. Das Spiel Phönix Lübeck gegen Atlas Delmenhorst endete 1:1, damit steht Phönix in der Regionalliga Nord auf Tabellenplatz acht mit 28 Punkten. | NDR Schleswig-Holstein 10.12.2022 16:30 Uhr

Corona-Inzidenz in SH steigt auf 283,5

Am Freitag (9.12.) wurden in Schleswig-Holstein 1.278 neue Corona-Infektionen erfasst. Die Zahl der registrierten Neuinfektionen je 100.000 Menschen binnen sieben Tagen liegt nach Angaben der Landesmeldestelle bei 283,5 (Vortag: 280,3). | NDR Schleswig-Holstein 09.12.2022 19:00 Uhr

Wetter: Nachts klar und frostig

Am Nachmittag wird es neben vielen Wolken regional auch Sonnenschein geben. Es bleibt meist trocken. Später sind von der Ostsee bis ins Herzogtum Lauenburg einzelne Schneeschauer mit Glätte möglich. Die Höchstwerte liegen bei -2 bis +1 Grad Celsius. | NDR Schleswig-Holstein 11.12.2022 08:00 Uhr

