Ministerpräsident zufrieden mit Einigung zum 49-Euro-Ticket

Bund und Länder haben letzte Finanzfragen für das sogenannte Deutschland-Ticket für den Nahverkehr geklärt. Die Länderchefs einigten sich mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) darauf, dass beide Seiten die gesamten Kosten für das kommende Jahr je zur Hälfte bezahlen. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) ist froh über die Einigung und sieht sie als gute Grundlage, dass es nun im kommenden Jahr starten kann. Wann genau das Ticket kommt, ist noch nicht ganz klar - als Ziel steht der 1. April im Raum. | NDR Schleswig-Holstein 09.12.2022 07:00 Uhr

Norderstedt: Urteil im Prozess um illegalen Müllberg erwartet

Vor dem Amtsgericht Norderstedt (Kreis Segeberg) wird das Urteil gegen den früheren Betreiber einer Deponie erwartet. Es geht um mehrere Tausend Tonnen illegal gelagerten Müll, die sich seit Jahren in Norderstedt-Friedrichsgabe auftürmen. Seit Ende Oktober läuft der Prozess gegen den früheren Betreiber der Deponie. Heute soll ein Urteil fallen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 61-Jährigen vor, Müll auf seiner Deponie angenommen zu haben, obwohl es von der zuständigen Behörde einen Aufnahmestopp gab. Außerdem soll er gefährliche Stoffe wie Asbest angenommen haben, für die er keine Genehmigung hatte. Das Gesetz sieht nach Angaben einer Gerichtssprecherin dafür eine Freiheitsstrafe von bis zu zehn Jahren vor. | NDR Schleswig-Holstein 09.12.2022 07:00 Uhr

Bundesweiter Warntag: Bilanz in SH gemischt

Nach dem bundesweiten Warntag fällt die Bilanz in Schleswig-Holstein gemischt aus. Die Behörden wollten testen, wie sie die Bevölkerung im Ernstfall vor Katastrophen warnen können. Erstmals sollten die Menschen dabei eine Nachricht auf ihr Handy bekommen. Die Auslösung habe geklappt, meint Schleswig-Holsteins Innenministerin Sütterlin-Waack (CDU). Wie viele Menschen damit tatsächlich erreicht wurden, ist aber noch unklar. Größere Probleme gab es bei den Sirenen. In einigen Kreisen heulten sie wie geplant, in einigen nur mit Verspätung, in manchen gar nicht. | NDR Schleswig-Holstein 09.12.2022 07:00 Uhr

Krankenhäuser in SH reagieren auf Infektionswelle

Das Städtische Krankenhaus in Kiel geht erstmal bis Montag in den eingeschränkten Betrieb. Nach Angaben einer Sprecherin müssen zahlreiche Patienten wegen schwerer Atemwegsinfektionen isoliert werden, auch viele Beschäftigte sind krank. Wichtige Fälle werden trotzdem behandelt, sagt der ärztliche Direktor des Städtischen Krankenhauses in Kiel, Sebastian Ullrich. Ähnlich sieht es auch an den Westküstenkliniken in Brunsbüttel und Heide im Kreis Dithmarschen aus. Die Leitung teilte mit, dass nur noch Notfälle und Patienten mit dringendem Behandlungsbedarf aufgenommen werden. Besuch ist nur noch in Ausnahmefällen erwünscht. Ein vorübergehendes Besuchsverbot hat die Paracelsus-Klinik in Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) ausgesprochen. Es gilt nach Angaben der Klinik vorerst für zwei Wochen. | NDR Schleswig-Holstein 09.12.2022 07:00 Uhr

Neuer Landrat im Kreis Plön gewählt

Björn Demmin (parteilos) wird neuer Landrat im Kreis Plön. Laut Kreis wurde der Noch-Bürgermeister von Preetz am Abend im dritten Wahlgang von den Abgeordneten des Kreistags gewählt. In der entscheidenden Stichwahl entfielen 34 Stimmen auf Demmin und 17 Stimmen auf den Mitbewerber Stefan Leyk von der CDU. Demmin freut sich über den Wahlausgang: "Das Ergebnis ist sehr deutlich. Das freut mich tatsächlich und gibt mir auch Rückenwind." Weil er mit der Wahl sein Amt als Bürgermeister von Preetz niederlegen wird, muss sich die Stadt im kommenden Jahr einen neuen Verwaltungschef suchen. | NDR Schleswig-Holstein 09.12.2022 06:30 Uhr

THW Kiel gewinnt in Handball-Champions-League

In der Handball-Champions-League hat der THW Kiel seine Negativ-Serie beendet. Nach fünf Spielen ohne Sieg in der Königsklasse bezwangen die Kieler am Donnerstag Nantes aus Frankreich mit 37:33. In der Achter-Gruppe steht der THW nun auf Rang 4. | NDR Schleswig-Holstein 09.12.2022 06:00 Uhr

Corona-Inzidenz in SH steigt auf 280,3

Donnerstag wurden in Schleswig-Holstein 1.473 neue Corona-Infektionen erfasst. Die Zahl der registrierten Neuinfektionen je 100.000 Menschen binnen sieben Tagen liegt nach Angaben der Landesmeldestelle damit bei 280,3 (Vortag: 271,4). In Krankenhäusern werden 530 Menschen behandelt, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden. | NDR Schleswig-Holstein 09.12.2022 06:00 Uhr

Wetter: Vorwiegend bewölkt und kalt

Heute ist es in Schleswig-Holstein wolkig bis stark bewölkt. Vor allem an der Nordsee und in Nordfriesland kann stellenweise etwas Regen oder Schneeregen runterkommen. Ansonsten bleibt es oft trocken. Hin und wieder zeigt sich die Sonne. Stellenweise gibt es Dauerfrost bei höchstens -1 Grad in Malente (Kreis Ostholstein) bis +5 Grad in List auf Sylt. | NDR Schleswig-Holstein 09.12.2022 06:00 Uhr

