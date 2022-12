Stand: 07.12.2022 06:19 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Autos rollen wieder über Holtenauer Hochbrücke

Um kurz nach 6 Uhr wurde die westliche der beiden Holtenauer Hochbrücken für den Verkehr freigegeben. Es gibt aber Einschränkungen. Es dürfen nur Fahrzeuge passieren, die maximal dreieinhalb Tonnen wiegen. Das will die Polizei streng kontrollieren. Die Höchstgeschwindigkeit auf der Brücke beträgt 50 km/h und auf den Zufahrten 30 km/h. Die Brückenzufahrten über die Prinz-Heinrich-Straße in der Wik und direkt aus Holtenau bleiben vorerst gesperrt. Von 21 bis 6 Uhr wird die Brücke dann wieder komplett dicht gemacht. | NDR Schleswig-Holstein 07.12.2022 07:00 Uhr

NDR Umfrage: Personallage in Klinken angespannt

Mehrere Krankenhäuser bei uns im Land klagen über Personalmangel. Eine Umfrage von NDR Schleswig-Holstein hat ergeben, dass die Personallage in mindestens elf größeren Kliniken so angespannt ist, dass die Patientenversorgung nur noch mit großer Mühe sichergestellt werden kann. Die Häuser fordern, dass Berufsabschlüsse aus dem Ausland schneller anerkannt werden – und hoffen auf Verbesserungen durch die Reformpläne, die Bundesgesundheitsminister Lauterbach am Dienstag vorgestellt hat. | NDR Schleswig-Holstein 07.12.2022 06:00 Uhr

Fehmarnbeltquerung vor Bundesverwaltungsgericht

Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig beschäftigt sich heute erneut mit der geplanten festen Fehmarnbeltquerung. Dabei geht es um Ausgleichsflächen für Riffe, die beim Tunnelbau bereits zerstört worden sind. Umweltverbände hatten geklagt und fordern, dass das Land Schleswig-Holstein für deutlich größere Ausgleichsflächen in der Ostsee sorgt als bisher angekündigt. Die Richter wollen möglichst heute noch über den Fall entscheiden. | NDR Schleswig-Holstein 07.12.2022 07:00 Uhr

In Hausarzt-Praxen gehen die Lichter aus

Viele Hausarztpraxen schlagen Alarm, weil sie ihre laufenden Kosten nach eigenen Angaben kaum noch stemmen können und das Personal seit Jahren am Limit arbeitet. Um darauf aufmerksam zu machen, schalten etwa 100 Arztpraxen im Land heute vorübergehend das Licht aus. In den teilnehmenden Praxen bleibt es zwischen 8 und 9 Uhr überall da dunkel, wo es der laufende Betrieb zulässt - zum Beispiel im Flur, an der Rezeption oder im Wartebereich. Außerdem sollen die Heizungen runter gedreht und deshalb Decken an die Patienten verteilt werden. Eine Dialyse-Praxis braucht zum Beispiel etwa 300.000 Kilowattstunden Strom im Jahr - und das ist wegen der extremen hohen Preise laut Ärztegenossenschaft Nord kaum noch zu decken. | NDR Schleswig-Holstein 07.12.2022 07:00 Uhr

Flensburg-Handewitt gewinnt in Europa

Die SG Flensburg-Handewitt hat in der Handball-European-League einen weiteren Sieg gefeiert. Die Flensburger gewannen beim spanischen Vertreter Benidorm mit 38:32 (21:17) und bleiben durch den Erfolg Tabellenführer in ihrer Vorrunden-Gruppe. Bester Werfer der SG war Simon Hald, der alle seine sieben Torwürfe im Kasten der Spanier versenkt hat. | NDR Schleswig-Holstein 07.12.2022 06:00 Uhr

Corona in SH: Inzidenz steigt auf 263,0

Am Dienstag wurden 2.035 Neu-Infizierte gemeldet. Stationär werden 671 Covid-Patienten behandelt, neun müssen beatmet werden. Die höchste regionale Inzidenz hat der Kreis Steinburg mit 403,5 (Vortag: 370,7), die niedrigste der Kreis Herzogtum Lauenburg mit 178,8 (Vortag: 175,3). | NDR Schleswig-Holstein 06.12.2022 19:00 Uhr

