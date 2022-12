Stand: 07.12.2022 12:08 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Mann nach Festnahme in Psychiatrie eingeliefert

Polizeibeamte haben am Dienstagabend in der Innenstadt von Itzehoe einen 54-jährigen Autofahrer kontrolliert. Der Mann hantierte dabei laut Polizei mit einem Messer. Ein Polizist habe erst Pfefferspray eingesetzt und anschließend Warnschüsse abgefeuert, so eine Sprecherin. Der Mann sei festgenommen und nach ärztlicher Begutachtung in die Psychiatrie eingewiesen worden. Er war zuvor mit dem Messer in einem Supermarkt aufgefallen. Zeugen sahen später, wie der Mann in einem Fahrzeug Alkohol trank und vom Parkplatz fuhr. Sie alarmierten die Polizei. | NDR Schleswig-Holstein 07.12.2022 11:30 Uhr

Wirtschaftsausschuss des Landtags diskutiert geplante Batteriezellenfabrik

Der geplante Bau einer großen Batteriezellenfabrik bei Heide (Kreis Dithmarschen) beschäftigt am Mittwochvormittag den Wirtschaftsausschuss des Landtags. Northvolt-Geschäftsführer Christofer Haux sagte im Ausschuss "Wir brauchen diese Fabrik für unsere Expansion. Wir glauben ja, dass Heide absolut der richtige Standort für eine Batteriefabrik ist." Das Unternehmen hat angekündigt, im kommenden Jahr so schnell wie möglich eine endgültige Entscheidung über eine Ansiedlung treffen zu wollen. Als Investitionsvolumen sind bis zu 4,5 Milliarden Euro im Gespräch, 3.000 neue Arbeitsplätze sollen geschaffen werden. Die Entscheidung könnte sich verzögern - das hatte Northvolt-Chef Peter Carlsson bereits signalisiert. Gründe sind die örtlichen Strompreise und höhere Subventionen in den USA. | NDR Schleswig-Holstein 07.12.2022 08:30 Uhr

WKK-Chef nennt Krankenhausreform einen Schritt in die richtige Richtung

Der Geschäftsführer der Westküstenkliniken (WKK) Heide und Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen), Martin Blümke, hat die am Dienstag von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) vorgestellte Krankenhausreform als einen ersten Schritt in die richtige Richtung bezeichnet. Blümke sagte jedoch weiter, es brauche mehr, um die zentralen Probleme zu lösen. Das große Problem des Fachkräftemangels in den Krankenhäusern könne man so nicht lösen. Deshalb müssten Kliniken und Ärzte, also die ambulanten Strukturen, besser miteinander kooperieren. Dieser Punkt fehle aber im neuen Konzept, so Blümke. | NDR Schleswig-Holstein 07.12.2022 08:30 Uhr

Mehr Schöpfwerke in Dithmarschen geplant

Starkregenfälle mit großen Niederschlagsmengen auf der einen Seite und lange Phasen der Trockenheit auf der anderen Seite - der Klimawandel beschäftigt auch den Deich- und Hauptsielverband Dithmarschen (DHSV). Man wolle mit verschiedenen Maßnahmen auf die neuen Herausforderungen reagieren, sagte Verbandsgeschäftsführer Matthias Reimers. Dabei wolle man auch in neue Schöpfwerke im Kreis investieren und Mitteldeichsiele erneuern, um den Binnhochwasserschutz zu gewährleisten. Grund dafür ist die Ansiedlungsdynamik in diesem Bereich. | NDR Schleswig-Holstein 07.12.2022 08:30 Uhr

