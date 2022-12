Stand: 07.12.2022 11:15 Uhr Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Wasserrohrbruch in Lübeck

In Lübeck ist an der Ecke Ziegelstraße/Korvettenstraße in der Nacht offenbar eine Versorgungsleitung gebrochen. Laut Polizei ist die Ziegelstraße in dem Bereich aktuell gesperrt. Mehrere Autos mussten umgeparkt werden, da die Straßen dort teilweise unter Wasser standen. Techniker versuchen den Schaden zu reparieren. Nach Angaben der Lübecker Stadtwerke sind aber nur wenige Haushalte ohne Wasser. | NDR Schleswig-Holstein 07.12.2022 08:30 Uhr

Schwerer Unfall auf B207 zwischen Breitenfelde und Talkau

Im Herzogtum Lauenburg hat es am Dienstag einen schweren Unfall zwischen Breitenfelde und Talkau gegeben. Ein Transporter geriet dort am Nachmittag in den Gegenverkehr und stieß mit drei anderen Fahrzeugen zusammen. Eine Pkw-Fahrerin kam durch die Wucht des Aufpralls ums Leben, ihr 13-jähriger Sohn wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Auch der Fahrer eines anderen Autos zog sich schwere Verletzungen zu. Der Fahrer des Transporters wurde leicht verletzt. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, muss jetzt geklärt werden. | NDR Schleswig-Holstein 07.12.2022 08:30 Uhr

Fehmarnbeltquerung beschäftigt Bundesverwaltungsgericht

Die geplante Fehmarnbeltquerung ist am Mittwoch wieder ein Thema vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig. Es geht um Ausgleichsflächen für Riffe, die beim Tunnelbau bereits zerstört worden sind. Umweltverbände hatten Klage eingereicht und fordern, dass das Land Schleswig-Holstein für deutlich größere Ausgleichsflächen in der Ostsee sorgt, als bisher angekündigt. | NDR Schleswig-Holstein 07.12.2022 08:30 Uhr

Versuchter Überfall auf Kiosk in Lübeck

Am Freitag vor knapp zwei Wochen hat es in der Dummersdorfer Straße in Lübeck einen Überfallversuch gegeben. Ein Unbekannter bedrohte die Betreiberin mit einem spitzen Gegenstand und forderte sie auf, das Bargeld herauszurücken. Als die Frau ihren Mann rief, der sich im hinteren Teil des Geschäfts aufhielt, flüchtete der Unbekannte. Der Täter wird als 17 bis 18 Jahre alt beschreiben, außerdem als schlank mit dunklen Haaren und weißem Kapuzenpullover. Außerdem trug er eine grün-schwarze Maske oder ein Tuch vor dem Gesicht. Er soll mit südländischem Akzent gesprochen haben. Die Polizei nimmt Hinweise entgegen. | NDR Schleswig-Holstein 07.12.2022 08:30 Uhr

