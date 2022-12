Stand: 07.12.2022 11:20 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Aktion: Licht aus in Hausarztpraxen

In vielen Arztpraxen sind am Morgen die Lichter ausgeblieben, ebenso die Heizung. Die Ärztegenossenschaft Nord aus Bad Segeberg hatte zu dieser Protestaktion aufgerufen. Damit wollen die Praxen auf die enorme Belastung durch die gestiegenen Energiekosten aufmerksam zu machen. In Schleswig-Holstein nahmen etwa 100 Praxen teil. Dr. Svante Gehring aus Norderstedt sagte, dass er sich allein gelassen fühle und deshalb so eine Botschaft an die Politik schicken wolle. | NDR Schleswig-Holstein 07.12.2022 08:30 Uhr

Tag des brandverletzten Kindes

Der Norderstedter Verein "Paulinchen - Initiative für brandverletzte Kinder" warnt vor Gefahren durch Verbrennungen und Verbrühungen, besonders in der Vorweihnachtszeit. Jährlich verletzten sich laut Verein so etwa 30.000 Kinder in Deutschland. Beispielsweise sollten Eltern heißen Tee oder Kaffee immer außer Reichweite der Kinder stehen lassen. Kinderhaut ist empfindlicher als die von Erwachsenen. Verbrühungen können schlimmere Folgen haben. | NDR Schleswig-Holstein 07.12.2022 08:30 Uhr

Förderpreis für zwei Handwerksbetriebe in der Region

Die Glaserei Manske aus Bad Bramstedt (Kreis Segeberg) und die Wulksfelder Gutsbäckerei aus Tangstedt (Kreis Stormarn) haben am Dienstag den Förderpreis Handwerk der Volks- und Raiffeisenbanken gewonnen. Die Unternehmen wurden für innovative und nachhaltige Ideen ausgezeichnet. Der Preis ist mit insgesamt 15.000 Euro dotiert. | NDR Schleswig-Holstein 07.12.2022 08:30 Uhr

