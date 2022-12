Stand: 07.12.2022 10:24 Uhr Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Personalsituation in Krankenhäusern ist weiter angespannt

Nicht erst durch die aktuelle Grippewelle ist die Personalsituation in den Krankenhäusern in Schleswig-Holstein angespannt. Bei einer Umfrage bewerten fast alle Kliniken diese als schlecht. Einige, darunter das St. Franziskus Hospital in Flensburg und das Klinikum Nordfriesland in Husum, berichten von einem höheren Krankenstand seit der Corona-Pandemie. Es gebe zum Teil negative Auswirkungen auf die Versorgung von Patienten. | NDR Schleswig-Holstein 07.12.2022 08:30 Uhr

Modernisierung der Marschbahn abgeschlossen

Die Modernisierung auf der Marschbahn-Strecke zwischen Hamburg und Sylt wird zum Fahrplanwechsel abgeschlossen sein. Das hat die Deutsche Bahn mitgeteilt. Aktuell werden die letzten 4.800 Meter Gleise zwischen Burg (Kreis Dithmarschen) und Wilster (Kreis Steinburg) erneuert. Rund 160 Millionen Euro hat die Deutsche Bahn nach eigenen Angaben in die Marschbahn-Strecke investiert. Die Modernisierung umfasst neue Gleise, Weichen und Signaltechnik. | NDR Schleswig-Holstein 07.12.2022 08:30 Uhr

