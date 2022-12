Stand: 07.12.2022 11:54 Uhr Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Kiel: Autos fahren wieder über die Holtenauer Hochbrücke

Die Holtenauer Hochbrücke in Kiel ist zum Teil wieder offen. Der Verkehr rollt auf einer der beiden Brücken mit jeweils einer Spur stadtein- und -auswärts. Aus statischen Gründen dürfen erst einmal nur Fahrzeuge unter 3,5 Tonnen auf die Brücke. Dies wird von der Polizei kontrolliert. Die Brücke kann nur von 6 bis 21 Uhr befahren werden. Nachts werden Bauarbeiten durchgeführt. Auf der Brücke gilt ein Tempolimit von 50 Stundenkilometern, in den Kontrollpunkten der Polizei sind 30 Kilometer pro Stunde erlaubt. | NDR Schleswig-Holstein 07.12.2022 08:30 Uhr

Neumünster führt City-Streife ein

Neumünster setzt ab Donnerstag auf eine City-Streife in der Innenstadt. Nach Angaben der Stadtverwaltung sollen damit der Großflecken und dessen nähere Umgebung in den Abend- und Nachtstunden sicherer gemacht werden. Die Umgebung ist für ihre Delikte bekannt, erst seit gut einem Monat gilt der nahegelegene Rencks-Park nicht mehr als "gefährlicher Ort". Die Streife kommt von der Firma "Sicherheit Nord" und ist in den kommenden drei Wochen immer von Donnerstag bis Sonntag unterwegs. Gastronomen in Neumünster können sie anrufen, wenn sich ihre Gäste unsicher fühlen, heißt es. Aber auch Bürgerinnen und Bürger können sich direkt an die Einsatzkräfte wenden. | NDR Schleswig-Holstein 07.12.2022 08:30 Uhr

Kurzfilm zur Sanierung des Konzertsaals im Kieler Schloss

Der denkmalgeschützte Konzertsaal am Kieler Schloss wird aktuell aufwendig saniert. Im Herbst 2024 soll der Konzertsaal für Veranstaltungen wieder öffnen. Um Spenden für den Bau zu sammeln, bringt der Förderverein Konzertsaal jetzt einen Kurzfilm in die Kieler Kinos. Darin dreht eine Security-Mitarbeiterin ihre Runden auf der dunklen Baustelle und träumt sich in den sanierten Konzertsaal. Mehr Informationen gibt auf der Internetseite des Fördervereins. | NDR Schleswig-Holstein 07.12.2022 08:30 Uhr

Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde.

