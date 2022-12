European-League: Flensburg wieder in der Erfolgsspur Stand: 06.12.2022 22:18 Uhr Balsam für die Seele der SG Flensburg-Handewitt. Nach zuletzt zwei Niederlagen durften die Handballer aus Schleswig-Holstein wieder einen Sieg feiern. In der European League gewann der Bundesligist am Dienstagabend in Benidorm locker mit 38:32 (21:17).

von Johannes Freytag

Beim Schlusslicht der European-League-Gruppe B präsentierten sich die Flensburger nur im ersten Durchgang defensiv etwas zu sorglos. Weil aber im Gegensatz zur Niederlage in Ystad vor einer Woche diesmal die Offensivleistung stimmte, war der vierte Sieg im fünften Vorrundenspiel nie ernsthaft in Gefahr.

Mit acht Punkten bleibt die SG Tabellenführer mit jeweils zwei Zählern Vorsprung vor PAUC Handball und Ystad.

SG überlegen, aber auch ein wenig nachlässig

An der Costa Blanca legten die Schleswig-Holsteiner, die ohne Johannes Golla (war beim Bundesligaspiel in Leipzig umgeknickt) und Jim Gottfridsson (Magen-Darm) auskommen mussten, konzentriert los - nach einer knappen Viertelstunde hatte die SG bereits einen Fünf-Tore-Vorsprung herausgeworfen (13./10:5).

Auch danach blieb es eine einseitige Partie, in der vor allem Flensburgs August Pedersen mit fünf Treffern im ersten Durchgang herausragte. Benidorm ließ sich jedoch nicht entmutigen und fand immer wieder Lücken in der SG-Abwehr. So ging der Bundesligist "nur" mit einem 21:17 in die Pause.

Konzentrierter zweiter Durchgang

Ein Flensburger 3:0-Lauf zu Beginn der zweiten Hälfte ließ schnell die ohnehin geringen Zweifel am Gäste-Sieg schwinden (33./24:18). Und das Team von Trainer Maik Machulla ließ nicht nach. Zehn Minuten vor dem Ende betrug der Vorsprung schon zehn Treffer (35:25).

Im Schongang brachten die Norddeutschen den Sieg nach Hause, wo am Sonntag in der Bundesliga die schwere Auswärtsaufgabe beim Bergischen HC wartet. In der European League geht es zwei Tage später mit dem Heimspiel gegen Ferencvaros Budapest weiter.

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 06.12.2022 | 23:03 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Handball-Europacup SG Flensburg-Handewitt