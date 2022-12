Stand: 06.12.2022 06:25 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Ausbau der B5 Tönning-Husum startet

Auf der B5 zwischen Tönning und Husum (beide Kreis Nordfriesland) beginnen heute die Bauarbeiten für den dreispurigen Ausbau der Strecke. Die Bundesstraße, die sich an die A23 bei Heide anschließt, ist eine der wichtigsten Nord-Süd-Verbindungen an der Westküste. Laut Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr (LBV) ist zunächst das sechs Kilometer lange Teilstück zwischen Tönning und Rothenspieker an der Reihe. Autofahrer müssen ab heute mit Verkehrsbehinderungen rechnen. | NDR Schleswig-Holstein 06.12.2022 06:00 Uhr

Holtenauer Hochbrücken in Kiel: Mittwoch wieder Pkw-Verkehr möglich

Die B503 wird ab morgen um 6 Uhr für den Pkw-Verkehr geöffnet. "Erste statische Berechnungen haben ergeben, dass Pkw-Befahren möglich ist", sagte Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen (parteilos) am Montag. Täglich bis 21 Uhr soll der Pkw-Verkehr wieder über die 25 Jahre alte Prinz-Heinrich-Brücke möglich sein, Busse und Lastwagen müssen weiterhin Umleitungen benutzen. Die 50 Jahre alte Olympia-Brücke ist stärker beschädigt und bleibt gesperrt, Rettungs- und Polizeiwagen ausgenommen. Fußgängerinnen und Fußgänger sowie Radfahrende können weiterhin beide Brücken benutzen. Für Pendlerinnen und Pendler startete die KVG am Montag einen Notfahrplan. Außerdem unterstützt ab heute die MS Schwentine die Kanalfähre Adler 1 zwischen 6.30 Uhr und 9.30 Uhr sowie zwischen 15 Uhr und 19 Uhr. | NDR Schleswig-Holstein 06.12.2022 06:00 Uhr

Dithmarschen: Mann stirbt bei Unfall

Auf der B203 bei Lohe-Rockelsdorf im Kreis Dithmarschen ist ein schwerer Verkehrsunfall passiert. Laut Leitstelle geriet am Montagnachmittag ein Auto in den Gegenverkehr uns stieß frontal mit einem entgegenkommenden Wagen zusammen. Der Unfallverursacher wurde dabei tödlich verletzt - die Insassen des zweiten Wagens schwer. Der Rettungsdienst brachte die Verletzten ins Westküstenklinikum. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, klärt ein Gutachter. | NDR Schleswig-Holstein 06.12.2022 06:00 Uhr

Imland Kliniken: Geldgeber abgesprungen

Den Imland Kliniken in Rendsburg und Eckernförde fehlen Berechnungen zufolge bis zu 46 Millionen Euro Zuschuss, um das gesamte kommende Jahr zu überstehen. Nach Angaben von Geschäftsführer Markus Funk ist eine der Banken abgesprungen, die die Kliniken finanziert hat. Der Rückzug der Bank habe die finanzielle Lage weiter dramatisiert, so Funk. Deshalb brauche es schnell eine Entscheidung des Kreises, um eine Insolvenz abzuwenden. In dieser Woche kommt der Hauptausschuss zusammen, um zu beraten. Eine Entscheidung könnte kurz vor Weihnachten fallen. In einem Bürgerentscheid hatte sich zuletzt außerdem eine Mehrheit dafür ausgesprochen, dass der Standort in Eckernförde nicht umstrukturiert wird, zum Beispiel die Geburtsstation wiedereröffnet werden soll. Darüber muss noch das Land im sogenannten Landeskrankenhausplan entscheiden. Das könnte möglicherweise im März passieren, wenn die Finanzierung der Imland Kliniken bis dahin gesichert ist. | NDR Schleswig-Holstein 06.12.2022 07:00 Uhr

Corona-Inzidenz in SH liegt bei 249,2

Am Montag wurden in Schleswig-Holstein 2.115 Corona-Neuinfizierte gemeldet. Die Zahl der registrierten Neuinfektionen je 100.000 Menschen binnen sieben Tagen liegt nach Angaben der Landesmeldestelle damit bei 249,2 (Freitag: 244,8). In Krankenhäusern werden 609 Menschen behandelt, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden. | NDR Schleswig-Holstein 06.12.2022 08:00 Uhr

Maskenpflicht im ÖPNV: Keine Einigung

Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern konnten sich am Montag nicht auf einen einheitlichen Fahrplan zur Abschaffung der Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) einigen. Das teilte eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums von Sachsen-Anhalt mit. Die meisten Länder wollten demnach die Corona-Regelung bis Jahresende verlängern, mehrere darüber hinaus. Zum Teil solle aus der Pflicht eine Empfehlung werden. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) habe sich für eine Beibehaltung der Isolationsregeln und der Maskenpflicht ausgesprochen. Er erwarte eine steigende Zahl von Neuinfektionen. Einige Länder wie Schleswig-Holstein wollen die Maskenpflicht zum 1. Januar abschaffen. | NDR Schleswig-Holstein 06.12.2022 08:00 Uhr

Bad Segeberg: Überleitung B206/B432 wieder frei

Der Schwertransport, der gestern seit den frühen Morgenstunden die Überleitung zwischen der B206 und der B432 in Bad Segeberg blockiert hat, ist weg - die Straße dort ist wieder frei. Der Lkw mit Überlänge hatte eine große Röhre für ein Windrad geladen und sperrte damit zwei Spuren ab. Er musste bis Montagabend dort ausharren, weil Schwertransporte nur nachts fahren dürfen. | NDR Schleswig-Holstein 06.12.2022 06:00 Uhr

