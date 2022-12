Stand: 02.12.2022 06:33 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Holtenauer Hochbrücken: Autos dürfen noch nicht rüber

Die Holtenauer Hochbrücken sind weiterhin noch nicht für Autofahrer geöffnet. Seit gestern Mittag können zumindest wieder Fußgänger und Radfahrer die Brücke überqueren. Das teilte der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr (LSV) mit. Der schleswig-holsteinische Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen (parteilos) will sich heute ein Bild von den Schäden vor Ort machen. Am Mittwoch war das finnische Frachtschiff "Meri" mit einem Ausleger eines 38 Meter hohen Krans an Bord gegen die Holtenauer Hochbrücken geprallt. Brückenprüfer stellten daraufhin Schäden an den Bauwerken fest, die Brücken wurden gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 02.12.2022 06:00 Uhr

Flensburger Stadtwerke werden schneller klimaneutral

Die Flensburger Stadtwerke sollen bis 2035 klimaneutral werden. Diesen Beschluss hat gestern die Ratsversammlung ohne Gegenstimmen gefasst. Der Ausstieg aus Kohle und Gas erfolgt damit zehn Jahre früher als bisher geplant. Eine Initiative für ein Bürgerbegehren hatte zuvor mehr als 10.000 Unterschriften für das Ziel gesammelt. Mit dem Beschluss kommt die Ratsversammlung nun einem Bürgerentscheid zuvor. | NDR Schleswig-Holstein 02.12.2022 06:00 Uhr

Zukunft Imland-Kliniken: Sanierungsbericht vorgelegt

Wie geht es weiter mit den Imland-Kliniken im Kreis Rendsburg-Eckernförde? Der Kreistag hat gestern das weitere Vorgehen beraten. Dabei habe es keine konkreten Vorschläge gegeben, sagte der stellvertretende Vorsitzende des Hauptausschusses, Hans-Jörg Lüth. Stattdessen sei ein Sanierungsbericht vorgelegt worden, der die bisherigen Schwachstellen aufzeige. In einer Woche kommt der Hauptausschuss des Kreistages zur seiner nächsten Sitzung zusammen. Dann geht es erstmal darum, die Insolvenz der Imland-Klinik mit einem Sanierungskonzept zu verhindern. | NDR Schleswig-Holstein 02.12.2022 06:00 Uhr

Corona-Inzidenz in SH steigt auf 239,4

Gestern wurden in Schleswig-Holstein 1.268 neue Corona-Infektionen erfasst. Die Zahl der registrierten Neuinfektionen je 100.000 Menschen binnen sieben Tagen liegt nach Angaben der Landesmeldestelle damit bei 239,4 (Vortag: 230,8). In Krankenhäusern werden 530 Menschen behandelt, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden. | NDR Schleswig-Holstein 02.12.2022 08:30 Uhr

Gericht verhandelt über kommunalen Finanzausgleich

Das Landesverfassungsgericht in Schleswig verhandelt heute über den kommunalen Finanzausgleich. Dabei geht es um Kommunalverfassungsbeschwerden von rund 100 amtsangehörigen Gemeinden. Diese sind der Ansicht, dass der Gesetzgeber ihren tatsächlichen Finanzbedarf nicht richtig ermittelt habe. Außerdem verstoße der Ausgleich gegen das Gebot, Gemeinden grundsätzlich gleich zu behandeln. Denn Gemeinden, die als "Zentrale Orte" eingestuft sind, würden ohne ausreichende Gründe bevorzugt, heißt es. Eine Entscheidung wird voraussichtlich heute nicht fallen. | NDR Schleswig-Holstein 02.12.2022 06:00 Uhr

Rendsburger Schwebefähre: Reparatur steht an

Zurzeit gibt es Probleme bei der Rendsburger Schwebefähre: Wegen eines Defektes an einer Seitenführung des Fahrwagens sei die Fähre über den Nord-Ostsee-Kanal außer Betrieb, sagte der Pressesprecher des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes (WSA) in Kiel. Techniker haben inzwischen die Ursache gefunden. Demnach ist eine Führungsrolle kaputt. Ein Ersatzteil ist laut WSA bereits vor Ort, konnte aber noch nicht eingebaut werden. Die Fähre wird frühestens heute im Laufe des Tages wieder über den Kanal schweben. | NDR Schleswig-Holstein 02.12.2022 08:30 Uhr

Wetter: Kalt und windig

Der Himmel in Schleswig-Holstein zeigt sich heute bedeckt. Weder vormittags noch nachmittags lässt sich die Sonne blicken. Die Temperaturen steigen auf vier Grad in Eckernförde und zwei Grad in Lütjensee (Kreis Stormarn). Durch den teils böigen Wind fühlt es sich kälter an.

Mehr Nachrichten aus Ihrer Region finden Sie in den Regionalnachrichten aus den fünf NDR Studios im Land: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 4 Min Nachrichten 07:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 02.12.2022 | 06:00 Uhr