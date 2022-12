Stand: 02.12.2022 09:44 Uhr Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Flensburger Stadtwerke klimaneutral bis 2035

Die Flensburger Stadtwerke sollen bis 2035 auf Kohle und Gas zur Produktion von Strom und Fernwärme komplett verzichten. Das wäre zehn Jahre früher als bisher geplant. Als sich die Initiative "Klimabegehren Flensburg" vor gut einem Jahr diese Forderung auf die Fahnen schrieb, herrschte in der Kommunalpolitik noch große Skepsis. Nun hat der Flensburger Rat mit 28 Ja-Stimmen, vier Enthaltungen und ohne Gegenstimmen genau dieses Ziel beschlossen. Zuvor hatte die Initiative mehr als 10.000 Unterschriften eingereicht. Die Kommunalaufsicht hatte das Bürgerbegehren als zulässig erklärt. In einem Arbeitskreis hatten Vertreter des Klimabegehrens und der Stadt gemeinsam mit Experten der Stadtwerke einen Zeitplan erarbeitet. Darin sind unter anderem Meerwasser-Wärmepumpen, die Nutzung von Biomasse und Reststoffen und später von Wasserstoff, erzeugt mit Wind- und Sonnenenergie, vorgesehen. | NDR Schleswig-Holstein 02.12.2022 08:30 Uhr

Eiskalt-Baden-Aktion baut Unterstand für Obdachlose

"Eiskalt baden für Menschen, die frieren" - unter diesem Motto sammelt die Flensburgerin Iris Meschke Spenden für Obdachlose. Sie geht täglich im Dezember in die Förde und postet die Fotos auf Facebook und Instagram. Mit den Spenden aus dem vergangenen Jahr hat sie einen Unterstand finanziert, der tagsüber als Bank und als Liegefläche zum Übernachten dient. Den will sie jetzt am Durchgang Mauseloch am Flensburger ZOB aufbauen. | NDR Schleswig-Holstein 02.12.2022 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Flensburg

Das Studio Flensburg liefert werktags um 8:30 Uhr und 16:30 Uhr Nachrichten für die Region - von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 02.12.2022 | 08:30 Uhr