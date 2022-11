Stand: 28.11.2022 07:15 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Lieferengpässe bei Medikamenten nehmen zu

Sorge bei Apotheken und Hausärzten: Die Lieferengpässe von Medikamenten in Schleswig-Holstein nehmen deutlich zu. Laut Hausärzteverband sind zeitweise bis zu 1.000 Arzneimittel nicht lieferbar. Der Apothekerverband spricht von mehr als 300. Iboprofen, Blutdruckmittel, Insulin: Was lieferbar ist und was nicht, ändert sich laut Hausärzteverband täglich. Das bestätigt auch der Apothekerverband. Einige chinesische Hersteller liefern nach Angaben des Verbandes zum Teil gar nicht mehr, andere Unternehmen verkaufen ihre Produkte lieber in anderen Ländern, wo sie mehr Geld für ihre Arzneimittel bekommen. | NDR Schleswig-Holstein 28.11.2022 06:00 Uhr

Streik bei Windanlagenbauer Vestas

Die IG Metall hat die Beschäftigten beim Windanlagenbauer Vestas heute zu einem fünftägigen Streik aufgerufen. Nach Angaben der Gewerkschaft sind in den kommenden Tagen Aktionen an verschiedenen Orten geplant - unter anderem gibt es heute früh eine Kundgebung in Husum (Kreis Nordfriesland). Am Donnerstag werden Beschäftigte aus dem gesamten Bundesgebiet zur Kundgebung vor der Deutschlandzentrale von Vestas in Hamburg erwartet. Die Gewerkschaft will bei Vestas Tarifverhandlungen erzwingen. Das Unternehmen will dagegen über Entgeltfragen nur mit dem Betriebsrat sprechen. | NDR Schleswig-Holstein 28.11.2022 06:00 Uhr

Moorvernässung: Günther zu Besuch in Nutteln

Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) informiert sich heute in Nutteln (Kreis Steinburg) über ein Projekt zur Moorvernässung. Moore haben das Zeug zum Klimaschützer, und da Schleswig-Holstein reich an Mooren ist, setzt die Landesregierung auf dieses Potential. Im trockenen Moor wird nach und nach der Torf zersetzt. Dabei entweichen unter anderem große Mengen Kohlendioxid in die Atmosphäre und treiben den Klimawandel voran. Außerdem sackt der Boden ab. Deshalb werden entwässerte Moore in Schleswig-Holstein wieder vernässt. | NDR Schleswig-Holstein 28.11.2022 07:00 Uhr

Handball: Siege für Kiel und Flensburg

Der THW Kiel hat am Sonntag das Traditionsduell der Handball-Bundesliga gegen Aufsteiger VfL Gummersbach knapp gewonnen. Vor heimischer Kulisse siegten die "Zebras" nach herben Anlaufschwierigkeiten noch mit 31:28 (14:14). Auch die SG Flensburg-Handewitt siegte nach anfänglichen Problemen mit 29:25 (14:14) gegen den TBV Stuttgart. | NDR Schleswig-Holstein 28.11.2022 06:00 Uhr

Wetter: Viele Wolken und Regen

Am Vormittag fällt immer wieder Regen, und auch nachmittags ist es bedeckt und regnerisch. Teilweise weht ein böiger Wind. Die Temperaturen erreichen sechs Grad in Bad Segeberg und acht Grad in Heide (Kreis Dithmarschen). | NDR Schleswig-Holstein 28.11.2022 06:00 Uhr

