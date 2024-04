Stand: 28.04.2024 11:05 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Mehr unerledigte Fälle bei Staatsanwaltschaften in Schleswig-Holstein

Bei den Staatsanwaltschaften in Schleswig-Holstein gibt es immer mehr unerledigte Fälle. Nach Angaben des Deutschen Richterbundes waren im vergangenen Jahr noch knapp 31.600 Verfahren offen und damit 12 Prozent mehr als zwei Jahre zuvor. Die steigenden Zahlen zeigen die hohe Belastungssituation bei den Staatsanwaltschaften insgesamt, teilte ein Sprecher des schleswig-holsteinischen Justizministeriums mit. Auch deutschlandweit steigen die Zahlen - im vergangenen Jahr waren insgesamt mehr als 900.000 Verfahren offen. Damit stieg die Zahl unbearbeiteter Akten innerhalb von zwei Jahren um ein Viertel. Die Zahlen gehen auf eine Umfrage bei den Justizverwaltungen der Länder zurück. | NDR Schleswig-Holstein 28.04.2024 10:00 Uhr

Polizei kontrolliert Rocker-Veranstaltung in Lübeck

Am Samstagnachmittag kontrollierte die Polizei in Lübeck-Dänischburg eine Veranstaltung auf dem Gelände eines Motorradclubs. Nach Erkenntnissen der Ermittler hatte die Veranstaltung Bezug zum Rockermilieu. Insgesamt 85 Besucher sind bei ihrer Anreise kontrolliert worden. Die Polizeidirektion Lübeck und die Bereitschaftspolizei aus Eutin hatten sich teils mit schwerer Ausrüstung vor dem Veranstaltungsort postiert. Gegen drei Personen wurden Strafanzeigen erstattet, weil sie verbotene Abzeichen an ihrer Kleidung trugen. Gegen einen weiteren Besucher lag ein Haftbefehl vor - er wurde vorerst in die JVA Lübeck gefahren. Waffen fanden die Polizisten nicht. | NDR Schleswig-Holstein 28.04.2024 09:00 Uhr

Hamburger Marathon sorgt für Verkehrsbehinderungen

In Hamburg starten am Sonntag beim Hamburg-Marathon rund 26.000 Läuferinnen und Läufer über verschiedene Distanzen. Aus Schleswig-Holstein gehen dabei laut Veranstalter mehr als 2.000 Teilnehmende über die Marathon- oder die Halbmarathon-Distanz an den Start. In der Staffel haben sich fast 300 Teams aus Schleswig-Holstein gemeldet. Wegen der Veranstaltung sind auch wieder viele Straßen gesperrt. Betroffen sind unter anderem die Straßen rund um die Alster, den Ohlsdorfer Friedhof sowie Reeperbahn und Elbchaussee. | NDR Schleswig-Holstein 28.04.2024 09:00 Uhr

Wahlkampfauftakt für die Europawahl bei den Grünen in SH

Samstagabend hat der Wahlkampf für die Europawahl der Grünen in Schleswig-Holstein begonnen. Der Europaabgeordnete Rasmus Andresen aus Flensburg schwor in der Kreisgeschäftsstelle der Partei seine Mitstreiter auf den Wahlkampf ein. Andresen, der selbst aus der Dänischen Minderheit kommt, stehe für ein Europa, dass für alle funktioniert. Permanente Grenzkontrollen, wie die an der Deutsch-Dänischen Grenze müssten wieder abgeschafft werden, betont Andresen. Eines der wichtigsten Themen sei außerdem, den Menschen wieder deutlich zu machen, wie wichtig Demokratie sei. Die Demokratie-Bewegung der vergangenen Monate hätte aber gezeigt, dass es schon jetzt viele Menschen gibt, die das erkennen. | NDR Schleswig-Holstein 28.04.2024 08:00 Uhr

Wetter: Sonne und Wolken wechseln sich ab

Heute wechseln sich Sonne und lockere, abschnittsweise kompakte Wolken ab. Es bleibt trocken. Zum Abend hin gibt es gebietsweise Schauer. Vereinzelt sind auch kräftige Gewitter möglich. Die meisten Sonnenstunden gibt es in Ostholstein. Heute gibt es Höchstwerte von 19 Grad in Leck (Kreis Nordfriesland) und bis 21 Grad in Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg), an der See 15 bis 18 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig, phasenweise böig. An der See auch frischer Wind aus Südost bis Südwest möglich. | NDR Schleswig-Holstein 28.04.2024 11:00 Uhr

