Verbotene Symbole: Polizei kontrolliert bei Veranstaltung in Lübeck Stand: 28.04.2024 11:53 Uhr Auf dem Gelände eines Motorradclubs in Lübeck-Dänischburg haben die Beamten am Sonnabend 85 Besucher überprüft. Weil sie verbotene Abzeichen an ihrer Kleidung trugen, wurden gegen drei Personen Strafanzeigen erstattet.

Mit einem Großaufgebot rückte die Polizei am Sonnabendnachmittag in Lübeck-Dänischburg an. Beamte der Polizeidirektion Lübeck und die Bereitschaftspolizei aus Eutin (Kreis Ostholstein) positionierten sich mit Sturmhauben und Maschinenpistolen vor dem Gelände eines Motorradclubs. Laut Polizei fand dort eine Veranstaltung statt - nach Erkenntnissen der Ermittler mit Bezug zum Rockermilieu.

Drei Strafanzeigen wegen verbotener Insignien

Insgesamt sind 85 Besucher bei ihrer Anreise kontrolliert worden. Gegen drei Personen wurden Strafanzeigen erstattet, so Polizeisprecher Ulli Fritz Gerlach. Sie sollen verbotene Abzeichen an ihrer Kleidung getragen haben. Gegen einen weiteren Besucher lag ein Haftbefehl vor - er wurde vorerst in die JVA Lübeck gefahren. Waffen fanden die Polizisten laut Gerlach nicht.

Mit solchen Kontrollen will die Landespolizei nach eigenen Angaben konsequent gegen Rockerkriminalität vorgehen. Im Rahmen der Null-Toleranz-Strategie will man laut Polizei keinerlei Machtdemonstrationen oder Verstöße gegen die Rechtsordnung dulden.

