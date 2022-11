Stand: 17.11.2022 08:18 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Gefälschte Impfpässe: Razzien auch in SH

Beamte haben am Mittwoch fünf Objekte in Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Hamburg durchsucht. Die Ermittlungen richten sich gegen zwei Männer und eine Frau. Sie sollen Impfpässe gefälscht haben. Razzien gab es auch in der schleswig-holsteinischen Gemeinde Bark im Kreis Segeberg. Die Ermittler werfen einem 34 Jahre alten Mann aus Schleswig-Holstein vor, "diverse Impfbücher unrechtmäßig mit Chargennummern und Stempeln versehen zu haben". Die Beamten stellten eigenen angaben zufolge diverse Speichermedien, eine antike Kurzwaffe, Schrotmunition sowie eine geringe Menge Marihuana sicher. | NDR Schleswig-Holstein 17.11.2022 09:00 Uhr

Strompreiserhöhungen regional unterschiedlich

Viele Stromanbieter verschicken in diesen Tagen Preiserhöhungen. Diese fallen regional jedoch sehr unterschiedlich aus. Das liegt an den unterschiedlichen Strategie im Einkauf von Strom. Einige Anbieter haben langfristige Verträge mit ihren Strom-Lieferanten geschlossen und haben deshalb günstigere Tarife. Andere Versorger produzieren ihren Strom selbst. Die Stadtwerke Flensburg werden ihren Grundversorgungstarif zum Beispiel ab 1. Januar um 45 Prozent auf dann rund 44 Cent pro Kilowattstunde erhöhen. Bei den Stadtwerken Heide müssen die Kunden in der Grundversorgung ab Januar rund 68 Cent pro Kilowattstunde bezahlen, das ist mehr als doppelt so viel wie bisher. Die Stadtwerke Neumünster erhöhen vergleichsweise moderat um 7 Cent auf dann rund 50 Cent. | NDR Schleswig-Holstein 17.11.2022 08:00 Uhr

Straßenbahn für Kiel: Ratsversammlung stimmt ab

Die Kieler Ratsversammlung entscheidet heute über ein neues ÖPNV-System: Ein breites Parteienbündnis unterzeichnete dazu bereits am Montag eine Absichtserklärung für die Wiedereinführung der Straßenbahn. Geplant ist ein Netz von vier Linien mit einer Gesamtlänge von insgesamt 36 Kilometern. | NDR Schleswig-Holstein 17.11.2022 08:00 Uhr

Tödlicher Verkehrsunfall bei Schenefeld

Bei einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Auto und einem Lkw ist am Mittwochabend im Kreis Pinneberg ein Mann ums Leben gekommen. Der 37-jährige Autofahrer war laut Polizei auf der L103 bei Schenefeld in Richtung Hamburg unterwegs, als er von seiner Spur abkam und mit einem entgegen kommenden Lastwagen kollidierte. Er starb noch an der Unfallstelle, der Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt. | NDR Schleswig-Holstein 17.11.2022 08:00 Uhr

Neumünster: Großbrand in Müllaufbereitungsanlage

Ein Großbrand hält die Feuerwehr in Neumünster-Wittorf schon die ganze Nacht in Atem. Laut Feuerwehr brach der Brand am Mittwochabend gegen 23 Uhr in einer Müllaufbereitungsanlage aus. Die Löscharbeiten sind den Angaben zufolge schwierig, weil in der brennenden Halle viel Müll aufgestapelt ist. Der ist demnach schwer zu löschen und entwickelt zudem eine große Hitze. Die rund 6000 Quadratmeter große Halle kann nach wie vor nicht betreten werden, da sie droht, einzustürzen. Rund 120 Kräfte sind im Einsatz, die Löscharbeiten werden voraussichtlich bis in den späten Vormittag andauern. Zur Verstärkung sind auch auch Feuerwehren aus den umliegenden Kreisen alarmiert worden. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist derzeit unklar. | NDR Schleswig-Holstein 17.11.2022 07:00 Uhr

79-Stunden-Sperrung auf der A7

Wegen Brückenabrissarbeiten in Hamburg wird die A7 von Donnerstagabend 22 Uhr bis Montag früh voll gesperrt. Betroffen ist laut Autobahn GmbH zunächst die Strecke zwischen Hamburg-Volkspark und Hamburg-Waltershof. Am Freitagabend wird die Sperrung bis Hamburg-Heimfeld ausgedehnt. Autofahrer müssen sich auf erhebliche Behinderungen einstellen. Der Verkehr wird während der Sperrung weiträumig umgeleitet. | NDR Schleswig-Holstein 17.11.2022 07:00 Uhr

Verkehrsunternehmen: Deutschlandticket ist Herausforderung

Auf der Herbsttagung des Verbandes Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) Nord geht es am Mittwoch und Donnerstag in Kiel auch um das Deutschlandticket. Die Einführung ist aus Sicht des Verbandes eine wirtschaftliche und logistische Herausforderung für die Verkehrsunternehmen. Der Vorsitzende der VDV-Landesgruppe Nord, Jan Bleis, nennt das Deutschlandticket einen wichtigen Beitrag zur Verkehrswende. Klar ist für ihn aber auch: "Wir können das Ticket nur einführen, wenn wir sicher sein können, dass wir auch die Verluste, die daraus unweigerlich resultieren, ersetzt bekommen." Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen (parteilos) rechnet für das Land mit jährlichen Kosten von 60 Millionen Euro. Vom Bund fordert Madsen mehr Regionalisierungsmittel, also Gelder für den öffentlichen Personennahverkehr. | NDR Schleswig-Holstein 17.11.2022 07:00 Uhr

Keine Isolationspflicht mehr für Corona-Infizierte in SH

Die schwarz-grüne Landesregierung hat am Mittwoch die Isolationspflicht für Corona-Infizierte abgeschafft. Dies hatte die Regierung bereits in der vergangenen Woche angekündigt. Schleswig-Holstein hat sich mit Bayern, Baden-Württemberg und Hessen darauf geeinigt, die generelle Isolationspflicht für positiv getestete Personen aufzuheben. Die Nachbarn in Hamburg halten an der Regelung jedoch weiter fest. Statt der Isolationspflicht gilt seit heute eine fünftägige Maskenpflicht in Innenräumen für jene, die einen positiven Test, aber keine Symptome haben. "Weiterhin gilt der allgemeine Grundsatz: Wer krank ist, bleibt zu Hause", sagte Gesundheitsministerin Kerstin von der Decken (CDU). | NDR Schleswig-Holstein 17.11.2022 06:00 Uhr

Hofläden leiden unter Diebstählen

Hofläden oder Straßenverkaufsstände von Landwirten in Schleswig-Holstein werden immer häufiger Ziel von Dieben. Außerdem werden auch Selbstbedienungs-Automaten für Lebensmittel aufgebrochen. Laut Landeskriminalamt sind der Polizei allein in diesem Jahr rund 50 Fälle gemeldet worden. Die Täter haben es demnach unter anderem auf Fleisch, Gemüse und Eier abgesehen, sagt LKA-Sprecherin Carola Jeschke. Der Schaden durch Aufbrüche und Diebstähle liegt für einige betroffene Landwirte bei mehreren Tausend Euro. Die Landwirte haben inzwischen reagiert, installieren Kameras und öffnen ihre Stände nicht mehr 24 Stunden, sondern nur noch tagsüber. "Und wir raten als Polizei natürlich immer dazu, Anzeige zu erstatten. Zumal wenn ein Hofladen oder ein Verkaufsladen mit einer Videokamera ausgestattet ist, die Chance besteht, dass man tatsächlich auch die Täter ermitteln kann", So Jeschke. | NDR Schleswig-Holstein 17.11.2022 06:00 Uhr

Kiels Handballer nach Sieg über Erlangen Tabellenzweiter

Die Handballer vom THW Kiel haben sich am Mittwochabend mit 34:27 beim HC Erlangen durchgesetzt. Nach dem Sieg liegt der THW auf dem zweiten Tabellenplatz in der Handball-Bundesliga und haben mit 20:4 Punkten nur noch einen Zähler Rückstand auf Spitzenreiter Füchse Berlin. | NDR Schleswig-Holstein 17.11.2022 06:00 Uhr

Gefälschte Impfpässe: Polizei ermittelt

Wetter: Viele Wolken, Sturmwarnung auf den Nordseeinseln

Am Morgen und im weiteren Tagesverlauf gibt es viele Wolken. Ab dem Mittag zieht von Südwesten her Regen auf. Die Temperaturen erreichen maximal 4 bis 7 Grad. Dazu ist es stürmisch, insbesondere an den Küsten. Auf den Nordseeinseln besteht die Gefahr schwerer Sturmböen, auf Helgoland sind orkanartige Böen möglich. | NDR Schleswig-Holstein 17.11.2022 06:00 Uhr

