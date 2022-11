Stand: 07.11.2022 07:23 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Imland Kliniken: Freude bei Bürgerinitiative

Nach dem deutlichen Votum beim Bürgerentscheid für einen Erhalt der Imland Kliniken im Kreis Rendsburg-Eckernförde in ihrer jetzigen Form herrscht bei der Bürgerinitiative "Ja! Im Land - Rette unser Krankenhaus" Freude. Das deutliche Ergebnis zeige, dass die Entscheidung der Politik falsch und nicht im Sinne der Bürger gewesen sei, sagte Jasmin Wenger von der Initiative. Nun hoffe man, dass die Politik alles daran setze, den Willen der Bürgerinitiative umzusetzen. Thorsten Schulz (CDU), der den Hauptausschuss im Kreis Rendsburg-Eckernförde leitet, sagte, dass das nicht einfach werde. Man werde nun schauen, dem Wunsch der Bürger unter den aktuellen Gegebenheiten bestmöglich zu entsprechen. Ein Problem dürfte sein, dass den Imland Kliniken nach eigenen Angaben eine Zahlungsunfähigkeit droht - allein im kommenden Jahr fehlen 54 Millionen Euro. | NDR Schleswig-Holstein 07.11.2022 08:00 Uhr

Gemeinden Itzstedt und Nahe fusionieren nicht

Es wird vorerst keine Fusion der beiden Gemeinden Itzstedt und Nahe im Kreis Segeberg geben. Bei einem Bürgerentscheid am Sonntag sprach sich ein Großteil der Bürgerinnen und Bürger aus beiden Orten gegen einen Zusammenschluss der Gemeinden aus. In Itzstedt stimmten 814 Menschen dagegen, in Nahe waren 1.024. Die Wahlbeteiligung lag bei knapp 60 Prozent. | NDR Schleswig-Holstein 07.11.2022 07:00 Uhr

Zurück in den Job nach Babypause und Elternzeit

In Schleswig-Holstein startet heute eine Aktionswoche der Arbeitsagentur zum Wiedereinstieg in den Job. Das Angebot richtet sich vor allem an Frauen, die nach Babypause und Elternzeit zurück in den Beruf wollen. Sie erhalten Tipps zu Gehaltsverhandlungen, aber auch zu Job-Suche oder Bewerbungen. Die Arbeitsagentur rechnet bei der Aktionswoche mit 500 Teilnehmerinnen. Sie bietet noch bis Freitag 30 Seminare an, die meisten davon digital. Falls Plätze freibleiben, dürften auch Männer teilnehmen, so der Veranstalter, denn die hätten nach der Elternzeit inzwischen oft ähnliche Fragen wie Frauen. | NDR Schleswig-Holstein 07.11.2022 08:00 Uhr

Bürger verhindern Bau eines Solarparks in der Gemeinde Busenwurth

In Busenwurth (Kreis Dithmarschen) haben sich die Bürgerinnen und Bürger mit einer knappen Mehrheit von vier Stimmen gegen den Bau eines Solarparks entschieden. Beim Bürgerentscheid am Sonntag waren 268 Bürger aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. 198 beteiligten sich, 101 Stimmen votierten gegen den Bau, 97 waren dafür. Gegen die Pläne eines Investors hatte sich in der Gemeinde eine Bürgerinitiative gegründet und einen Bürgerentscheid durchgesetzt. | NDR Schleswig-Holstein 07.11.2022 06:00 Uhr

Kathrin Schöning wird neue Bürgermeisterin von Wentorf

59 Prozent der Wählerinnen und Wähler haben sich am Sonntag in Wentorf (Kreis Herzogtum Lauenburg) für Kathrin Schöning als neue Bürgermeisterin entschieden. Die 38-jährige Möllnerin war als einzige Kandidatin mit der Partei-Unterstützung angetreten. CDU, SPD, Grüne und FDP standen hinter ihrer Bewerbung. Der bisherige Bürgermeister Dirk Petersen bekam 22,9 Prozent der Stimmen und landete auf Rang zwei. Der jüngste Kandidat, der 27-jährige Maurice Küchenmeister, erhielt 18,1 Prozent der Stimmen. | NDR Schleswig-Holstein 07.11.2022 06:00 Uhr

Thorben Brackmann gewinnt Bürgermeisterwahl in Lauenburg

Lauenburg an der Elbe (Kreis Herzogtum Lauenburg) hat am Sonntag einen neuen Bürgermeister gewählt. Der CDU-Kandidat Thorben Brackmann erhielt 58,3 Prozent der Stimmen und konnte sich damit bereits im ersten Wahlgang gegen Anne-Marie Hovingh und Patric Hoffmann durchsetzen. Für Hovingh stimmten 32,2 Prozent der Wählerinnen und Wähler, auf Patric Hoffmann entfielen 6,1 Prozent. Der vierte Kandidat, Niclas Fischer, hatte kurzfristig aus gesundheitlichen Gründen seine Kandidatur zurückgezogen, bekam aber trotzdem 3,4 Prozent der Stimmen. | NDR Schleswig-Holstein 07.11.2022 06:00 Uhr

Wetter: Erst einzelne Schauer dann phasenweise freundlich

Am Montag bleibt es nach einzelnen Schauern länger trocken mit freundlichen Phasen und Sonnenschein. Später kommen neue Regenwolken. Die Temperaturen klettern auf bei maximal 13 Grad in Leck (Kreis Nordfriesland) bis 15 Grad in Itzehoe (Kreis Steinburg). Der Südwestwind weht mäßig bis frisch, an der See stark mit stürmischen Böen. | NDR Schleswig-Holstein 07.11.2022 06:00 Uhr

