Schwerer Verkehrsunfall in der Gemeinde Ratekau (Kreis Ostholstein)

In Techau in der Gemeinde Ratekau hat es am Sonnabend um kurz vor 10 Uhr einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Laut Polizei ereignete sich der Unfall in Höhe Eutiner Straße/Mühlenstraße. In den Unfall waren drei Fahrzeuge involviert. Vier Menschen wurden nach aktuellem Stand verletzt - zwei von ihnen lebensgefährlich. Feuerwehr und Polizei seien aktuell vor Ort, um sich um Verletzte zu kümmern. Weitere Einzelheiten sind noch nicht bekannt. Die Eutiner Straße ist in Höhe der Mühlenstraße in beiden Richtungen gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 22.10.2022 11:30 Uhr

Bahnunfall in Elmshorn (Kreis Pinneberg)

Ein Transporter hat am Samstagmorgen in Elmshorn die Brücke der Bahnunterführung in der Geschwister-Scholl-Straße gerammt. Laut Polizei fuhr der Mann am Steuer zunächst weiter, obwohl Teile des Transporter-Dachs abgerissen waren und verkeilt von der Brücke herunter hingen. Ganz in der Nähe der Unfallstelle am Bahnhof wurden der Mann und sein Fahrzeug wenig später gefunden. Der Zugverkehr am Bahnhof Elmshorn kam für rund eine Stunde zum Erliegen. Mehrere Züge fielen aus oder verspäteten sich. | NDR Schleswig-Holstein 22.10.2022 10:00 Uhr

Günther schlägt Mehrwertsteuersenkung für Öl und Pellets vor

Regierungschef Daniel Günther (CDU) hat nach der zweitägigen Ministerpräsidentenkonferenz in Hannover ein positives Fazit gezogen. "Wir sind in einzelnen wichtigen Punkten vorangekommen", erklärte der CDU-Politiker laut Staatskanzlei am Freitag. Bei dem Treffen sagte Günther, dass es auch für Heizöl- und Holzpellet-Kunden eine dramatische Kostensteigerung gibt. Günther schlug deshalb eine Mehrwert-Steuer-Senkung für Öl und Pellets vor. Bundeswirtschaftsminister Habeck (Grüne) und Finanzminister Lindner (FDP) wollen den Vorschlag prüfen. | NDR Schleswig-Holstein 22.10.2022 09:00 Uhr

Hölk-Hochhäuser in Bad Oldesloe verkauft

Seit Jahren verfallen die Hölk-Häuser in Bad Oldesloe. Nun sind sie mal wieder verkauft worden. Nicht mal ein Jahr nach dem das Düsseldorfer Immobilienunternehmen LEG die Hölk-Hochhäuser gekauft hat, gibt es einmal mehr einen neuen Eigentümer. Zum 1. Dezember übernimmt ein Immobilien-Unternehmen aus Hildesheim die Hochhäuser. Das Quartiersmanagement in Bad Oldesloe zeigt sich vorsichtig optimistisch - in einem ersten Gespräch hätte der neue Besitzer bereits angekündigt, sanieren zu wollen. | NDR Schleswig-Holstein 22.10.2022 08:00 Uhr

Kiel punktet bei müdem Tabellenführer Darmstadt

Der Fußball-Zweitligist holte am Freitagabend beim Tabellenführer Darmstadt 98 ein 1:1 (1:0). Der Toptorjäger der Zweiten Liga, Steven Skrzybski, traf in der 35. Minute für die Kieler. KSV-Abwehrspieler Simon Lorenz musste in der Nachspielzeit lange behandelt werden, da er sich bei einem Zusammenprall am Kopf verletzt hatte. | NDR Schleswig-Holstein 22.10.2022 08:00 Uhr

