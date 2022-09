Stand: 07.09.2022 08:06 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Erneut Auto-Brände in Flensburg

In Flensburg haben am frühen Morgen wieder zwei Autos gebrannt. Nach Polizeiangaben musste die Feuerwehr gegen 3:30 Uhr in die Angelburger Straße ausrücken, dort stand ein Pkw in Flammen. Etwa zwei Stunden später brannte dann das Vorderrad eines Autos in der Straße Ballastbrücke - hier konnte die Feuerwehr größeren Schaden verhindern. Seit Mitte Juli haben in Flensburg insgesamt 15 Fahrzeuge gebrannt, zuletzt am vergangen Freitag. Die Polizei bittet um Hinweise. | NDR Schleswig-Holstein 07.09.2022 08:00 Uhr

Baubranche präsentiert sich auf Nordbau

Gewaltige Baumaschinen, Werkzeuge und hunderte Ansprechpartner rund um die Themen "Bauen" und "Wohnen". In Neumünster startet heute die 67. Nordbau. Rund 600 Ausstellen präsentieren sich auf dem Messegelände der Holstenhallen, das sind rund 230 weniger als noch 2019 vor der Pandemie. Viele Unternehmen hätten gerade enorm viel zu tun und wollten lieber erstmal die Aufträge abarbeiten, heißt es zur Erklärung aus der Branche. | NDR Schleswig-Holstein 07.09.2022 06:00 Uhr

Opposition kritisiert Entlastungsprogramm der Landesregierung

Das gestern vorgestellte geplante Entlastungsprogramm der Landesregierung sorgt für Kritik bei der Opposition. SPD-Fraktionschef Thomas Losse-Müller nannte das zwar ein Schritt in die richtige Richtung, für ihn sind die geplanten Härtefallfonds für hilfsbedürftige Familen mit 20 Millionen Euro zu klein ausgefallen. Die SPD hatte 50 Millionen Euro für die Fonds gefordert. Christopher Vogt (FDP) sieht kaum nennenswerte Entlastungen für die Bürger. Außerdem kritisierte er, dass 75 Millionen Euro in einen Klimaschutzfonds fließen, der laut Vogt schon vor dem Klimagipfel beschlossenen Sache gewesen sei. Für den SSW-Fraktionsvorsitzenden Lars Harms hat die Landesregierung die falschen Prioritäten gesetzt. Man hätte unter anderem die Kita-Gebühren senken können, um Familien zu helfen. | NDR Schleswig-Holstein 07.09.2022 06:00 Uhr

A24: Rotorblatt kracht in Mittelleitplanke

Auf der A24 hatte in der Nacht ein Schwertransporter für eine Teilsperrung zwischen Schwarzenbek (Kreis Herzogtum Lauenburg) und Witzhave (Kreis Stormarn) gesorgt. Nach Angaben der Polizeileitstelle Nord hatten sich bei ihm in der Nacht ein Teil eines Rotorblattes für eine Windkraftanlage gelöst. Es krachte in die Mittelleitplanke. Die Autobahn musste daher in Richtung Hamburg teilweise gesperrt werden. Verletzt wurde niemand. | NDR Schleswig-Holstein 07.09.2022 06:30 Uhr

Energiegipfel in SH: Land will 180 Millionen Euro aufbringen

In Zeiten von Energiekrise und Inflation hat Schleswig-Holstein ein eigenes Entlastungsprogramm aufgelegt. Das Land will 180 Millionen Euro aufbringen - aus dem Ukraine-Notkredit. Es sollen zum Beispiel Kitas, Schulen und Hochschulen unterstützt, zwei Härtefallfonds eingerichtet und Klimaschutz und Dekarbonisierungsprojekte gefördert werden. Das kündigten Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) und Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) nach dem Energiegipfel am Dienstag an. | NDR Schleswig-Holstein 06.09.2022 20:00 Uhr.

Greenscreen-Festival startet

Das 16. Greenscreen-Festival in Eckernförde wird am Mittwoch eröffnet. Bis Sonntag werden mehr als 100 Naturdokumentationen aus mehr als 32 Länder gezeigt, darunter Filme über den Hudson River in den USA, die Wildnis Kolmbiens oder den Machtpoker in der Arktis. Außerdem werden mehr als 250 Naturfilmer in Eckernförde erwartet. | NDR Schleswig-Holstein 07.09.2022 08:00 Uhr

Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein liegt bei 210,5

Insgesamt wurden in Schleswig-Holstein 1.677 neue Corona-Infektionen erfasst. Die Zahl der registrierten Neuinfektionen je 100.000 Menschen binnen sieben Tagen liegt nach Angaben der Landesmeldestelle (Stand 6.9.) bei 210,5 (Vortag: 209,7). | NDR Schleswig-Holstein 07.09.2022 08:30 Uhr

Wetter: Es soll regnen

Am Mittwoch überwiegen dichte Wolken. Die Niederschlagsbandbreite reicht von gelegentlichem schauerartigen Regen über länger anhaltenden Regen bis hin zu vereinzelten Gewittern. Zum Abend wird es von der Nordsee her freundlicher. Die Temperaturen steigen an der Westküste auf 19 Grad, im Lauenburgischen auf 22 Grad. Dazu weht ein schwacher bis mäßiger Wind. | NDR Schleswig-Holstein 07.09.2022 06:00 Uhr

