Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Itzehoe spricht sich für eine Berufsfeuerwehr aus

Der Hauptauschuss der Stadt Itzehoe hat in seiner jüngsten Sitzung den Aufbau einer Berufsfeuerwehr beschlossen. Hintergrund sei vor allem die ausreichende Tagesverfügbarkeit der Rettungskräfte. Außerdem will die Stadt in den nächsten Jahren Industrieunternehmen auf einer Gesamtfläche von 40 Hektar ansiedeln. Dabei werde unter anderem mit Gefahrstoffen hantiert. Eine hauptamtliche Feuerwehr würde nach dem Wortlaut des Antrages für mehr Sicherheit sorgen. Geplant ist eine hauptamtliche Feuerwehr mit einer Besetzung von 18 bis 20 Mitarbeitenden rund um die Uhr. Nach dem Hauptausschuss muss jetzt noch der Stadtrat zustimmen. | NDR Schleswig-Holstein 07.09.2022 08:30 Uhr

Vogelgrippen-Überwachungszone im Kreis Dithmarschen aufgehoben

Nach der Sperrzone hat der Kreis Dithmarschen nun auch die Überwachungszone um den Geflügelbetrieb in Gudendorf aufgehoben. Dort war das Vogelgrippevirus Ende Juli aufgetreten. Bei dem Betrieb in Gudendorf wurde laut Kreis der gesamte Bestand von 6.000 Tieren getötet, um ein weiteres Ausbreiten zu verhindern. Weil es danach offenbar keine weiteren bestätigten Fälle gab, hat der Kreis nach Angaben einer Sprecherin die Sicherheitszonen für beendet erklärt. Der Kreis hält vorbeugende Maßnahmen nach eigenen Angaben aber weiterhin für erforderlich: Denn erstmals habe es in diesem Jahr auch im Sommer bestätigte Vogelgrippe-Fälle in Dithmarschen gegeben. Unter anderem waren neben Gudendorf auch die Vogelinsel Trischen, Friedrichskoog und der Neufelderkoog betroffen. | NDR Schleswig-Holstein 07.09.2022 08:30 Uhr

Stadtwette in St. Peter-Ording zu Gunsten von Fair-Trade Kaffee

Gäste und Einheimische sollen in St. Peter-Ording Kaffee für fairen Handel trinken. Wenn am Mittwoch mindestens 3.000 Menschen eine Tasse fair gehandelten Kaffees im Ort trinken, spendiert der Bürgermeister in einer Woche zu jedem Kaffee ein Stück Kuchen. Der Hintergrund der Aktion ist ernst: In Deutschland kommt nur jede zwanzigste getrunkene Tasse Kaffee über Organisationen in den Handel, die den Kaffeebauern in den Entwicklungsländern einen fairen Preis für ihre Bohnen garantieren. Darauf möchte die heutige Stadtwette in St. Peter-Ording aufmerksam machen. | NDR Schleswig-Holstein 07.09.2022 08:30 Uhr

Regionale Corona-Zahlen

Im Kreis Steinburg liegt die Corona-Inzidenz derzeit (Stand 06.09.) bei 207,9. Im Kreis Dithmarschen liegt der Wert bei 224,7, Nordfriesland verzeichnet 203,5. Die landesweite Inzidenz in Schleswig-Holstein beträgt 210,5. | NDR Schleswig-Holstein 07.09.2022 08:30 Uhr

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Das Team ist zuständig für die Kreise Steinburg und Dithmarschen, die Landschaft Stapelholm, die Halbinsel Eiderstedt und die Insel Helgoland.

