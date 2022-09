Wieder brennende Autos in Flensburg Stand: 07.09.2022 15:04 Uhr Bereits Mitte August hatten in einer Tiefgarage unter einem leer stehenden Einkaufszentrum am Hafermarkt zwei Fahrzeuge gebrannt. Jetzt musste die Feuerwehr dort wieder ausrücken.

Am frühen Morgen hat es am Hafermarkt in Flensburg einen Feuerwehreinsatz gegeben: Zeugen hatten gegen 3:30 Uhr Rauch und Flammen in der Tiefgarage unter einem leer stehenden Einkaufszentrum entdeckt. Als die Einsatzkräfte eintrafen, brannte bei einem Auto das Vorderrad. Hier konnte die Feuerwehr größeren Schaden verhindern. Ein zweites Fahrzeug stand bereits in Flammen und brannte im Heckbereich aus. Die Feuerwehrleute konnten die Flammen schnell genug eindämmen und so eine Ausbreitung auf andere Fahrzeuge verhindern.

In der gleichen Tiefgarage hatten bereits Mitte August zwei Fahrzeuge gebrannt. Seit Mitte Juli wurden in Flensburg insgesamt 15 Fahrzeuge angezündet, zuletzt am vergangen Freitag.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Schleswig-Holstein Magazin | 07.09.2022 | 19:30 Uhr