Stand: 07.09.2022 10:05 Uhr Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

A24: Schwerlasttransporter verliert Ladung bei Witzhave

Im Kreis Stormarn musste die A24 am Mittwochmorgen für mehrere Stunden gesperrt werden. Ein Schwerlasttransporter hatte bei Witzhave das Rotorblatt eines Windrades verloren. Das Ersatzteil musste aus der Mittelleitplanke geborgen werden. Dafür wurde die A24 zwischen Schwarzenbek und Witzhave in Richtung Hamburg gesperrt. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. | NDR Schleswig-Holstein 07.09.2022 08:30 Uhr

Lauenburgische Städten suchen Wohnungen für Ukraine-Flüchtlinge

Mehr als 2.200 Ukrainerinnen und Ukrainer sind seit Beginn des Krieges in lauenburgischen Städten, Ämtern und Gemeinden untergebracht worden. Aktuell kommen jede Woche weitere 40 Geflüchtete im Kreis an. Bis Jahresende werden es wohl insgesamt 800 Menschen werden, sagt Kreis-Sprecher Tobias Frohnert: "Die Wohnraumkapazitäten in den Gemeinden sind nahezu erschöpft. Auch die Gemeinschaftsunterkunft des Kreises wird nicht alle aufnehmen können. Wir hoffen daher auf Angebote privater Wohnungseigentümer." Wer Wohnungen, Ferienwohnungen oder ein Haus vermieten möchte, soll sich bei der Kreisverwaltung in Ratzeburg melden. | NDR Schleswig-Holstein 07.09.2022 08:30 Uhr

Regionales Corona-Update

In der Stadt Lübeck liegt die Corona-Inzidenz aktuell (Stand 06.09.) bei 224,7. Im Kreis Ostholstein liegt der Wert bei 221,8, Herzogtum-Lauenburg verzeichnet 170,8. Landesweit liegt die Inzidenz bei 210,5. | NDR Schleswig-Holstein 07.09.2022 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Lübeck

Das Studio Lübeck liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region - rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 07.09.2022 | 08:30 Uhr