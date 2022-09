Stand: 07.09.2022 09:30 Uhr Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Nordbau-Messe in Neumünster begonnen

In den Holstenhallen in Neumünster hat am Mittwoch die Messe Nordbau begonnen. Bis zum Sonntag dreht sich auf der Messe alles um die Themen Bauen, Energieversorgung und Mobilität. Die Nordbau ist nach Angaben der Veranstalter die größte Ausstellung dieser Art in Nordeuropa. Einer der Schwerpunkte ist in diesem Jahr die grüne Energiegewinnung. Zu den Themen stehen Experten zur Verfügung, die sowohl Immobilienbesitzer als auch Unternehmer beraten, heißt es vom Messezentrum Neumünster. | NDR Schleswig-Holstein 07.09.2022 08:30 Uhr

Green Screen Naturfilmfestival in Eckernförde gestartet

Energiekrise, Klimaerwärmung, Artensterben: Viele der aktuellen Krisen haben mit Umwelt und Natur zu tun. Das Naturfilmfestival Green Screen in Eckernförde beschäftigt sich genau damit. Mehr als 100 Naturdokumentationen aus 32 Ländern haben die Veranstalter rund um TV-Moderator und Festivalleiter Dirk Steffens vorbereitet. Die Veranstalter erwarten bis zum Sonntag in Eckernförde mehr als 250 Naturfilmer. Für viele Vorführungen gibt es noch Tickets. | NDR Schleswig-Holstein 07.09.2022 08:30 Uhr

Drei Straßensperrungen in der Region

Die Kiellinie bekommt eine neue Asphaltdecke. Deswegen wird die die Fahrbahn zwischen Feldstraße und dem Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt in beiden Richtungen gesperrt. Ebenfalls in Kiel ist der Knooper Weg zwei Wochen lang gesperrt. Dort wird ein Haus abgerissen. Die Straße ist gegenüber der Einmündung Damperhofstraße für Radfahrer und Autos bis voraussichtlich 16. September voll gesperrt, so die Stadt Kiel. Außerdem wird die B76 halbseitig zwischen dem Ortseingang Plön und Stadtheide gesperrt. Dort wird der Radweg erneuert. Der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr rät, den Bereich weiträumig zu umfahren. | NDR Schleswig-Holstein 06.09.2022 08:30 Uhr

Die regionalen Corona-Zahlen

Im Kiel liegt die aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz bei 194,5 (Stand 06.09.). Der Kreis Rendsburg-Eckernförde liegt bei 214,1. In Neumünster liegt die Inzidenz bei 259,1. In Plön liegt der Wert bei 196,6. Landesweit liegt die Inzidenz aktuell bei 210,5. | NDR Schleswig-Holstein 07.09.2022 08:30 Uhr

