Stand: 07.09.2022 10:20 Uhr Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Erneut brennende Autos in Flensburg

Am frühen Mittwochmorgen brannten wieder zwei Autos in Flensburg. Nach Polizeieingaben musste die Feuerwehr um kurz nach halb vier in die Angelburger Straße ausrücken, wo ein Pkw in in Flammen stand. Um 5.40 Uhr brannte dann das Vorderrad eines Autos in der Straße Ballastbrücke. Dort konnte die Feuerwehr größeren Schaden verhindern. Seit Mitte Juli haben in Flensburg insgesamt 15 Fahrzeuge gebrannt, zuletzt am vergangen Freitag. Die Polizei bittet um Hinweise. | NDR Schleswig-Holstein 07.09.2022 08:30 Uhr

Protestcamp auf Sylt muss geräumt werden

Das Protestcamp der Punks auf dem Rathausmarkt in Westerland muss geräumt werden. Das hat das Verwaltungsgericht Schleswig im Eilverfahren entschieden. Der Kreis Nordfriesland hatte das Camp auf Sylt zum 31. August aufgelöst. Dagegen hatten die Veranstalter Rechtsmittel eingelegt. Der Sprechers des Kreises Nordfriesland, Hans Martin Slopianka, sagte: "Damit stehen nun die Bewohner des Camps endgültig in der Pflicht mit ihren Zelten den Park zu verlassen." | NDR Schleswig-Holstein 07.09.2022 08:30 Uhr

Flensburg erbt umfangreiche Kunstsammlung

Der Schauspieler, Sänger und Moderator Rüdiger Wolff übergibt 236 Original- und Druckgrafiken an die Sammlung des Museumsbergs Flensburg. In der Kunstsammlung sind auch wertvolle Bilder von Erich Heckel, Max Pechstein, Emil Nolde und Ernst-Ludwig Kirchner. Ein besonderer Schatz sind nach Angaben des Direktors der städtischen Museen, Michael Fuhr, auch die Radierungen von Max Beckmann. Solange Rüdiger Wolff lebt, bleiben die Bilder in dessen Hamburger Wohnung. Nach seinem Tod, so der Wunsch des 69-jährigen, sollen die Kunstwerke den Bürgerinnen und Bürgern Flensburg gehören. Wollf ist in Flensburg aufgewachsen und hatte hier auch seine ersten Auftritte als Schauspieler und Sänger. | NDR Schleswig-Holstein 07.09.2022 08:30 Uhr

Regionale Corona-Zahlen

In Flensburg liegt der Inzidenzwert bei 249,1 (Stand 06.09.). Der Kreis Nordfriesland verzeichnet 203,5. Im Kreis Schleswig-Flensburg ist die Sieben-Tage-Inzidenz bei 226,2. Landesweit liegt die Inzidenz aktuell bei 210,5. | NDR Schleswig-Holstein 07.09.2022 08:30 Uhr

