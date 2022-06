Stand: 30.06.2022 07:35 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Regio-Kliniken: Standortsuche für neues Zentralkrankenhaus

Für die geplante Zusammenlegung der Regio-Kliniken Pinneberg und Elmshorn hat der Hauptausschuss des Pinneberger Kreistag das Verfahren für die Standortsuche beschlossen. Städte und Gemeinden im Kreis Pinneberg bekommen in den nächsten Wochen Post und haben dann bis zum 16. Oktober Zeit, sich mit Flächen für das geplante Zentralkrankenhaus zu bewerben. Dabei zeichnet sich schon jetzt ein Wettstreit ab: Denn Pinneberg und Elmshorn wollen beide weiter Klinikstandort bleiben. Der Elmshorner Bürgermeister, Volker Hatje, kündigte bereits an, mit einem Grundstück direkt neben der jetzigen Klinik ins Rennen zu gehen. Die Pinneberger Bürgermeisterin Urte Steinberg will dagegen ihre Flächen für die Bewerbung noch nicht verraten. Die Standort-Entscheidung soll im kommenden Frühjahr fallen. Der Neubau soll dann 500 Millionen Euro kosten, der Landes-Krankenhaus-Ausschuss hat dem Plan schon zugestimmt. | NDR Schleswig-Holstein 30.06.2022 07:00 Uhr

Glätteunfall mit Sommerreifen: Fahrlässige Tötung?

Vor dem Amtsgericht Norderstedt beginnt heute ein Prozess wegen fahrlässiger Tötung. Die Staatsanwaltschaft wirft einer 27-jährigen Frau vor, im April vergangenen Jahres auf der A7 bei glatter Fahrbahn mit Sommerreifen und zu schnell gefahren zu sein. Laut Anklage geriet die Frau ins Schleudern und krachte in zwei Autos auf dem Standstreifen. Ein Mann, der dort gerade einem anderen Fahrer helfen wollte, starb. | NDR Schleswig-Holstein 30.06.2022 08:00 Uhr

Corona-Tests ab heute kostenpflichtig - Kritik von der KVSH

Von heute an sind Corona-Bürgertest nicht mehr kostenlos. Die neue Testverordnung sieht eine Eigenbeteiligung von drei Euro pro Test vor. Es gibt aber Ausnahmen: Frauen im ersten Schwangerschaftsdrittel, Risikogruppen oder Kleinkinder können sich weiter umsonst testen lassen - ebenso Besucher in Kliniken und Pflegeheimen. Die Kassenärztliche Vereinigung Schleswig-Holstein (KVSH) kritisierte die neue Verordnung scharf: Sie sei intransparent und letztlich könne jeder eine Ausnahme geltend machen, sagte Vorstandsvorsitzende Monika Schliffke. Die Vereinigung geht daher nicht davon aus, dass künftig weniger Tests gemacht werden. Im Juni wurden laut Kassenärztlicher Bundesvereinigung in Schleswig-Holstein bislang bereits knapp 1,5 Millionen Bürgertests gemeldet, nach knapp 2,4 Millionen im Mai. | NDR Schleswig-Holstein 30.06.2022 06:00 Uhr

Corona in SH: Inzidenz steigt auf über 1.000

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein liegt jetzt bei 1.032,8 (Vortag: 989,0). Neu gemeldet wurden 6.800 Fälle (Stand: 29.6.). Die Zahl der Menschen in Schleswig-Holstein, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt haben, beträgt 837.042. Nach einer Schätzung des Robert Koch-Instituts (RKI) gelten etwa 747.800 Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner als genesen. Die Gesamtzahl der mit der Viruserkrankung Covid-19 in Zusammenhang stehenden Todesfälle liegt bei 2.612 (+6). | NDR Schleswig-Holstein 30.06.2022 08:00 Uhr

Karl-May-Spiele in Bad Segeberg: Klaws ist wieder Winnetou

Alexander Klaws hat seine Corona-Infektion überstanden und spielt bei den Karl-May-Spielen nun wieder den Winnetou. Seine erste Vorstellung in dieser Rolle hat er am Donnerstag um 15 Uhr im Freilichttheater am Kalkberg in Bad Segeberg (Kreis Segeberg). | NDR Schleswig-Holstein 30.06.2022 05:30 Uhr

Corona sorgt für Personal-Engpässe in Praxen und Kliniken

Die aktuelle Corona-Welle macht den Krankenhäusern in Schleswig-Holstein zu schaffen. Zum einen sind immer mehr Patientinnen und Patienten mit Corona auf den Stationen, zum anderen fallen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wegen einer Corona-Infektion aus. So schließt das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) an den beiden Standorten Kiel und Lübeck Stationen - wegen vieler Corona-Fälle in der Belegschaft. Auch am Städtischen Krankenhaus müssten Operationen verschoben werden. Im Lubinus Clinicum mussten aufgrund des Personalmangels zwei Stationen und drei Operationssäle geschlossen werden. Schleswig-Holsteins neue Gesundheitsministerin Kerstin von der Decken (CDU) rief die Bevölkerung dazu auf, bei einer Infektion zu Hause zu bleiben. | NDR Schleswig-Holstein 30.06.2022 06:00 Uhr

Günther und Losse-Müller bei "Zur Sache"

Am Tag seiner Vereidigung war Ministerpräsident Günther (CDU) gestern in unserer Sendung "Zur Sache" auf NDR 1 Welle Nord zu Gast. Mit dabei auch Oppositionsführer Thomas Losse-Müller (SPD). Günther freute sich auf die kommende Legislaturperiode mit den Grünen. Die Klimaziele, die man sich gesetzt habe, könne man nur gemeinsam mit einer breiten Mehrheit erreichen. Die sei durch die schwarz-grüne Koalition gegeben, so der Ministerpräsident. Für Oppositionsführer Losse-Müller sind dagegen viele Ziele im Koalitionsvertrag nicht ehrgeizig genug. Zudem kritisierte er scharf, dass Umwelt und Landwirtschaft nun in getrennten Ministerien behandelt werden und mit dem ehemaligen Chef des Bauernverbandes, Werner Schwarz, im Landwirtschaftsministerium sogar ein Ex-Lobbyist an der Spitze steht. | NDR Schleswig-Holstein 30.06.2022 06:00 Uhr

Wetter: Sonne-Wolken-Mix bei bis zu 28 Grad

Sonne und Wolken wechseln sich ab, es bleibt aber überwiegend trocken mit längeren sonnigen Abschnitten. Die Temperaturen steigen auf 22 bis 28 Grad. Schwacher bis mäßiger, an der Ostsee teils stark böiger Wind aus Ost bis Nordost. In der Nacht zum Freitag ziehen dichtere Wolken auf, die auch Regen mitbringen.

