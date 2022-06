Stand: 10.06.2022 08:06 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Silo-Brand auf Fehmarn: Einsatz nach zig Stunden beendet

Ein Feuer in einem Silo im Hafen von Burgstaaken auf Fehmarn hatte die Feuerwehr den ganzen Donnerstag beschäftigt. Nun teilte der Einsatzleiter mit, dass der Löscheinsatz beendet ist. Seit gestern Morgen brannten dort zwei Raps-Silos. Laut Einsatzleiter sind am frühen Morgen Mitarbeiter einer Spezialfirma eingetroffen, die durch eine sogenannte Begasung die Flammen erstickt haben. Dank ihnen konnten das Feuer und die Glutnester schnell unter Kontrolle gebracht werden. Die Silos werden jetzt nach und nach leer geräumt, unter Beobachtung der Spezialfirma. Gestern waren zeitweise bis zu 140 Feuerwehrleute im Einsatz. Der Raps hatte sich nach Angaben des Einsatzleiters wohl selbst entzündet. | NDR Schleswig-Holstein 10.06.2022 08:00 Uhr

750 Haushalte in Hamberge und Reeke ohne Wasser

Die beiden Gemeinden aus dem Kreis Stormarn müssen seit heute Morgen ohne fließend Wasser auskommen. Der Grund: Eine Hauptleitung muss laut Versorger repariert werden. Die Schule und die Kita wurden geschlossen. Eine Baufirma hat mit den Reparaturarbeiten begonnen, so Albert Iken, der stellvertretende Bürgermeister der Gemeinde Hamberge. Er gehe davon aus, dass es bis in den Nachmittag oder sogar länger dauern wird, da es ein größerer Schaden sei. | NDR Schleswig-Holstein 10.06.2022 08:00 Uhr

TKMS kauft offenbar MV Werften Wismar

Die Kieler Werft thyssenkrupp Marine Systems kauft nach NDR-Informationen den Standort Wismar der insolventen MV Werften. Heute Vormittag soll die Übernahme offiziell bekanntgegeben werden. Schon seit längerem sucht die Kieler Werft nach Möglichkeiten, die eigenen Kapazitäten zu erweitern. Von 2024 an sollen dort 800 Menschen im U-Boot-Bau beschäftigt werden. Die Höhe des Kaufpreises ist noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 10.06.2022 07:00 Uhr

Spargelbauern ziehen negatives Zwischenfazit

Ein früher Saisonstart und gute Qualität, daher hatten die Spargelbauern auf eine gute Saison gehofft. Laut Landwirtschaftskammer sind die Umsätze aber trotzdem geringer als in den vergangenen beiden Jahren. Die Kunden seien deutlich zurückhaltender. Da gleichzeitig die Kosten für Energie, Material und Arbeitskräfte gestiegen seien, rechnet die Kammer mit Umsatzeinbußen von mindestens 30 Prozent. Daher sind die Spargelbauern unzufrieden, so die Landwirtschaftskammer. Ihre Hoffnungen ruhen nun auf die beiden letzten Wochen der Saison 2022. Am Johannistag (24.6.) wird traditionell der letzte Spargel gestochen. | NDR Schleswig-Holstein 09.06.2022 07:00 Uhr

Wikingeck: Kreis schießt bis zu zwei Millionen Euro vor

Für die Sanierung des Wikingecks in Schleswig geht der Kreis Schleswig-Flensburg mit bis zu zwei Millionen Euro in Vorleistung. Das hat der Finanzausschuss einstimmig beschlossen. Dabei geht es um die nächsten Planungsschritte für den Austauch von kontaminiertem Erdreich am Schlei-Ufer. Auf dem Gelände stand bis Anfang der 1950er eine Teerpappenfabrik. Die Aufteilung der Sanierungskosten ist wieder offen, seit das Bundesverkehrsministerium eine vorher gemachte Zusage zurückgenommen hat. | NDR Schleswig-Holstein 09.06.2022 08:00 Uhr

Corona-Inzidenz in SH steigt auf über 500

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist am Donnerstag auf einen Wert von 504,6 gestiegen. Laut Landesstelle wurden 3823 neue Fälle gemeldet. In den Krankenhäusern wurden den Angaben nach 200 Covid-Kranke behandelt, 14 weniger als am Vortag. Die Gesamtzahl derjenigen, die seit Beginn der Pandemie im Land im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben sind, stieg um fünf auf 2.563. Die höchsten Sieben-Tage-Inzidenzen meldeten der Kreis Rendsburg-Eckernförde (668,6) und Lübeck (589,3). | NDR Schleswig-Holstein 09.06.2022 08:30 Uhr

Kiel: Beantragen von Dokumenten soll künftig wieder schneller gehen

Nach Angaben einer Stadtsprecherin hat die Ratsversammlung in Kiel am Abend beschlossen, dass im Stadtamt insgesamt 34 neue Stellen geschaffen werden. Damit soll die Bearbeitung von Dokumenten, wie zum Beispiel einem Personalausweis, schneller gehen. Wer frisch in die Landeshauptstadt gezogen ist, kann sich künftig außerdem über einen Online-Antrag anmelden. Zuletzt hatte es wegen langer Wartezeiten immer wieder Kritik am Bürgerservice in Kiel gegeben. | NDR Schleswig-Holstein 09.06.2022 08:00 Uhr

Prozessbeginn gegen falsche Polizisten in Itzehoe

Vor dem Landgericht Itzehoe startet heute der Prozess gegen fünf Männer, die sich als falsche Polizisten ausgegeben haben sollen. Die Anklage wirft ihnen vor, sogenannte Abholer gewesen zu sein und in acht Fällen Wertsachen und Bargeld von ihren Opfern erbeutet zu haben. Die Masche: Per Anruf wird ein bevorstehender Überfall angedroht. Betrüger, die sich als Polizisten ausgeben, würden diese zur sicheren Verwahrung abholen kommen. In einem Fall in Pinneberg ist ein Schaden von 4.000 Euro entstanden. Die Ermittlungen zu den Hintermännern dauern an. | NDR Schleswig-Holstein 09.06.2022 08:00 Uhr

Vorbereitungen für Bau von Batteriefabrik bei Heide laufen

Der schwedische Investor Northvolt will eine riesige Batteriefabrik auf einer 160 Hektar großen Fläche in den Gemeinden Norderwöhrden und Lohe-Rickelshof bauen. Ab Ende 2025 sollen die ersten Batterien vom Band kommen. Am Abend hat die Gemeindevertretung Lohe-Rickelshof bereits grünes Licht für den Bau gegeben. Generell sei die notwendige Bauleitplanung eine große Herausforderung für das zuständige Amt Heider Umland. Dafür reiche das bisherige Personal im Bauamt nicht aus, sagt Amtsleiter Björn Jörgensen. Man sei in Gesprächen mit dem Land, um sich personell verstärken zu können. Die Öffentlichkeit müsse beteiligt und Umweltgutachten eingeholt werden, so Jörgensen, damit das Projekt tatsächlich umgesetzt werden kann. | NDR Schleswig-Holstein 09.06.2022 17:00 Uhr

Mehr Nachrichten aus ihrer Region finden Sie in den Regionalnachrichten aus den fünf NDR Studios im Land: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (zuständig für die Kreise Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 5 Min Nachrichten 09:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 5 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 10.06.2022 | 09:00 Uhr