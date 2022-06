Stand: 10.06.2022 09:22 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Neue Batteriefabrik: Lohe-Rickelsdorf stimmt für Flächenbebauung

Die Gemeinde Lohe-Rickelshof (Kreis Dithmarschen) hat sich einstimmig für eine neue Flächenplanung für die Batteriefabrik Norvolt bei Heide ausgesprochen. Damit kann in den nächsten Schritten ein Industriegebiet in der Gemeinde entstehen. Außerdem kann nun die Beteiligung der Öffentlichkeit beginnen. "Diese wird am 20. Juni im BBZ in Heide eröffnet. Danach werden die Pläne im Amt Heider Umland ausgelegt, so können dann Bürger und Behörden ihre Einwendungen mitteilen", sagte Bürgermeister Sönke Behrmann (UWLR). Das schwedische Unternehmen "Northvolt" plant, auf Flächen von Lohe-Rickelshof und der Nachbargemeinde Norderwöhrden eine Batteriefabrik mit einem Investitionsvolumen von rund vier Milliarden Euro zu errichten. Eine endgültige Entscheidung zum Standort will Northvolt nach eigenen Angaben im Spätsommer treffen. | NDR Schleswig-Holstein 10.06.2022 08:30 Uhr

Heide: Videoüberwachung am Südermarkt kommt

Heide bekommt eine Videoüberwachung am Südermarkt. Das hat Bürgermeister Oliver Schmidt-Gutzat (SPD) bestätigt. Die Stadtverwaltung werde nun mehrere Angebote prüfen und dann die Kameras so schnell wie möglich installieren. Die genauen Standorte der Video-Kameras stehen laut Schmidt-Gutzat noch nicht fest. Auf dem Südermarkt treffen sich seit Wochen Jugendgruppen. Die Polizei wird regelmäßig gerufen, weil es dort zu Raubüberfällen und Schlägereien kommt. Die Polizei und die Heider CDU-Fraktion hatten die Video-Überwachung gefordert, um die Straftaten besser verfolgen zu können. Außerdem will die Stadt Heide jetzt an die Geschäftsleute vom Südermarkt appellieren, ihr freies WLAN für mehrere Stunden am Tag abzustellen. Nach Einschätzung der Polizei treffen sich die Jugendlichen unter anderem wegen des WLAN-Zugangs am Südermarkt. | NDR Schleswig-Holstein 10.06.2022 08:30 Uhr

Mord an Ehefrau: Lebenslange Haft für 46-Jährigen

Im Prozess um den gewaltsamen Tod einer Frau in Sankt Michaelisdonn (Kreis Dithmarschen) hat das Landgericht Itzehoe einen 46-Jährigen zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Der aus dem Jemen stammende Angeklagte habe seine Ehefrau heimtückisch und aus niedrigen Beweggründen ermordet, erklärte der Vorsitzende der Strafkammer am Donnerstag. Der Mann war im vergangenen September mit seiner damals 35-jährigen Ehefrau, die ebenfalls aus dem Jemen stammt, an eine abgelegene Stelle gefahren. Im Auto tötete er die Mutter der drei gemeinsamen Kinder mit insgesamt 29 Messerstichen. Motiv sei seine Befürchtung gewesen, sie könnte einen westlichen Lebensstil annehmen und sich seiner Kontrolle entziehen. Nach der Tat hatte der Angeklagte selbst die Polizei gerufen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. | NDR Schleswig-Holstein 10.06.2022 08:30 Uhr

