Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Stand: 10.06.2022 09:23 Uhr

Brennende Raps-Silos auf Fehmarn: Einsätze beendet

Die Einsätze nach den Feuern in Raps-Silos im Hafen von Burgstaaken auf Fehmarn (Kreis Ostholstein) sind beendet. Laut Einsatzleiter trafen am frühen Morgen Mitarbeiter einer Spezialfirma ein, die durch eine sogenannte Begasung die Flammen erstickten. So konnten Feuer und Glutnester schnell unter Kontrolle gebracht werden. Die Silos werden jetzt nach und nach leer geräumt, unter Beobachtung der Spezialfirma. Am Donnerstag waren wegen der Brände zeitweise bis zu 140 Feuerwehrleute im Einsatz. Der Raps hatte sich nach Angaben des Einsatzleiters wohl selbst entzündet. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 10.06.2022 08:30 Uhr

Landwirte enttäuscht von Spargelsaison

Die Spargelbauern der Region sind zwei Wochen vor Ende der Saison ernüchtert. Die Nachfrage nach dem heimischen Gemüse ist laut Landwirtschaftskammer geringer als in den vergangenen Jahren, die Umsätze sind nicht wie erwartet. Die Landwirtschaftskammer vermutet, dass die Kunden mit der Inflation mehr auf das Geld achten und nicht mehr so viel für Spargel ausgeben wollen. So würde öfter als sonst zu den Billigangeboten in den Supermärkten und Discountern gegriffen. Hier gibt es ausländischen oder deutschen Spargel aus großer Produktion für unter drei Euro das Pfund. Zu diesen Preisen könnten die relativ kleinen Direktvermarkter aus Schleswig-Holstein nicht produzieren, betont der lauenburgische Spargelbauer Andreas Löding vom Arbeitskreis Spargel. Weil weniger gekauft wurde, haben sich mehrere Landwirte dazu entschieden, einige Flächen nicht mehr abzuernten. Die Landwirtschaftskammer rechnet mit Umsatzeinbußen von bis zu 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 10.06.2022 08:30 Uhr

50 neue E-Busse für Lübeck

Die Stadt Lübeck bekommt bis Mitte nächsten Jahres 50 neue E-Busse, teilte der Stadtverkehr mit. Die Busse werden vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz gefördert. Damit fährt etwa ein Viertel der Busflotte des Stadtverkehrs klimaneutral durch die Hansestadt. Ab 2023 würden pro Jahr etwa 3.000 Tonnen CO2 im Vergleich zu den Emissionen im Jahr 2019 eingespart, erklärt Andreas Ortz, Geschäftsführer des Lübecker Stadtverkehrs. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 10.06.2022 08:30 Uhr

