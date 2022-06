Stand: 10.06.2022 09:52 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

750 Haushalte in Hamberge und Reeke ohne Wasser

Die Gemeinden Hamberge und Reeke (Kreis Stormarn) müssen seit heute Morgen ohne fließend Wasser auskommen. Der Grund: Eine Hauptleitung muss laut Versorger repariert werden. Die Schule und die Kita wurden geschlossen. Eine Baufirma hat mit den Reparaturarbeiten begonnen, so Albert Iken, der stellvertretende Bürgermeister der Gemeinde Hamberge. Er gehe davon aus, dass es bis in den Nachmittag oder sogar länger dauern wird, da es ein größerer Schaden sei. | NDR Schleswig-Holstein 10.06.2022 08:00 Uhr

Prozessbeginn gegen falsche Polizisten in Itzehoe

Vor dem Landgericht Itzehoe (Kreis Steinburg) startet heute der Prozess gegen fünf Männer, die sich als falsche Polizisten ausgegeben haben sollen. Die Anklage wirft ihnen vor, sogenannte Abholer gewesen zu sein und in acht Fällen Wertsachen und Bargeld von ihren Opfern erbeutet zu haben. Die Masche: Per Anruf wird ein bevorstehender Überfall angedroht. Betrüger, die sich als Polizisten ausgeben, würden diese zur sicheren Verwahrung abholen kommen. In einem Fall in Pinneberg ist ein Schaden von 4.000 Euro entstanden. Die Ermittlungen zu den Hintermännern dauern an. | NDR Schleswig-Holstein 10.06.2022 08:30 Uhr

Spargelbauern enttäuscht von Saison

Die Spargelbauern der Region sind zwei Wochen vor Ende der Saison ernüchtert. Bei den Spargelbauern in Südholstein herrscht Frust über die bisherige Saison. Nach Einschätzung der Landwirtschaftskammer fallen die Einnahmen aus dem Spargelverkauf um bis zu 30 Prozent geringer aus als die im vergangen Jahr. Bei einigen Spargelbauern aus dem Kreis Stormarn würde der Verkauf in Hamburg die Verluste noch etwas abfedern, so ein Spargelbauer aus Tangstedt. Die Landwirtschaftskammer vermutet, dass die Kunden mit der Inflation mehr auf das Geld achten und nicht mehr so viel für Spargel ausgeben wollen. So würde öfter als sonst zu den Billigangeboten in den Supermärkten und Discountern gegriffen. | NDR Schleswig-Holstein 10.06.2022 08:30 Uhr

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region.

