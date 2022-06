Stand: 10.06.2022 09:42 Uhr Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Kiel: Ausweise können bald schneller beantragt werden

Einen neuen Personalausweis oder Reisepass zu beantragen, soll in Kiel künftig schneller gehen. Dafür hat die Ratsversammlung am Donnerstagabend nach Angaben einer Stadtsprecherin entsprechende Maßnahmen beschlossen. So sind für das Stadtamt insgesamt 34 neue Stellen vorgesehen. Das soll für eine schnellere Bearbeitung im Einwohnermeldeamt, im Standesamt und bei der Ausstellung von Führerscheinen sorgen. Die Kosten liegen nach ihren Angaben bei fast 3,5 Millionen Euro für dieses und das nächste Jahr. Außerdem können Zugezogene sich künftig online in Kiel anmelden. | NDR Schleswig-Holstein 10.06.2022 08:30 Uhr

TKMS kauft offenbar MV Werften Wismar

Die Kieler Werft thyssenkrupp Marine Systems kauft nach NDR Informationen den Standort Wismar der insolventen MV Werften. Heute Vormittag soll die Übernahme offiziell bekannt gegeben werden. Schon seit Längerem sucht die Kieler Werft nach Möglichkeiten, die eigenen Kapazitäten zu erweitern. Von 2024 an sollen dort 800 Menschen im U-Boot-Bau beschäftigt werden. Die Höhe des Kaufpreises ist noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 10.06.2022 08:30 Uhr

Behinderungen auf der A210

Auf der Baustelle zwischen dem Kreuz Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) und der Anschlussstelle Bredenbek werden laut Autobahn GmbH Nord seit Freitag Absperrungen abgebaut. Dafür wird der Abschnitt voll gesperrt - und zwar bis zum kommenden Freitag immer zwischen 9 und 16 Uhr. Eine Umleitung ist eingerichtet. | NDR Schleswig-Holstein 10.06.2022 08:30 Uhr

Holstenköste hat begonnen

In Neumünster ist nach zwei Jahren Corona-Zwangspause die 46. Ausgabe der Holstenköste gestartet. Bis Sonntag erwartet die Stadt bis zu 200.000 Besucher. Aufgrund des großen Andrangs will die Polizei nach eigenen Angaben verstärkt Präsenz zeigen und warnt gleichzeitig vor sogenannten K.O.-Tropfen. Getränke sollten immer bei der Bedienung bestellt, selbst entgegengenommen und nicht unbeaufsichtigt stehen gelassen werden, heißt es. | NDR Schleswig-Holstein 10.06.2022 08:30 Uhr

