Tankrabatt: Wie sich der Spritpreis vom Rohölpreis entfernt Stand: 10.06.2022 20:00 Uhr Hohe Benzinpreise trotz Tankrabatt verärgern viele Autofahrer. Zwar sind die Kosten für Rohöl gestiegen, doch dadurch allein lässt sich das aktuelle Preisniveau nicht erklären.

von Peer-Axel Kroeske

Der Frust ist groß. Das 3,15 Milliarden Euro teure Steuergeschenk, das Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) für die Autofahrer durchgesetzt hat, scheint nutzlos zu verpuffen. Zwar sind die Preise an den Zapfsäulen am 1.Juni gefallen. Doch mit knapp zwei Euro für Super und Diesel ist der Sprit nicht günstiger als Ende April. Hunderte Kommentatoren in den sozialen Medien sind sich sicher: Die Konzerne kassieren ab.

Benzinpreis steigt auch im Ausland

Andererseits steigt der Ölpreis kontinuierlich an. Und wo kein Tankrabatt gewährt wird, wie etwa in Dänemark, liegt Superbenzin inzwischen über 2,40 Euro. Einige Dänen tanken inzwischen in Deutschland. Läge der Benzinpreis in Deutschland volle 35 Cent höher, wenn es den Tankrabatt nicht geben würde?

Zur Grafik: Um das zu beurteilen, müssen für einen Vergleich zunächst die Steuern abgezogen werden: 19 Prozent Mehrwertsteuer und die Energiesteuer, die am 1. Juni gesenkt wurde. Hieran ist bereits zu erkennen, dass der Netto-Spritpreis in Schleswig-Holstein zum Stichtag um mehrere Cent gestiegen ist, insbesondere für Superbenzin.

Viele Faktoren beeinflussen den Benzinpreis

Beim Rohölpreis spielt der Wechselkurs zum Dollar eine Rolle. Die Kosten, die den Unternehmen pro Liter Benzin entstehen, hängen auch von weiteren Faktoren ab. Die Mineralölwirtschaft führt unter anderem Lohnkosten, Auslastung der Raffinerien und Strompreise an. Wenn der Ölpreis steigt, gehen auch die Transportkosten nach oben. Aus 100 Litern Rohöl entstehen nur etwa 24 Liter Benzin und 21 Liter Diesel sowie viele weitere Produkte. All das macht die Rechnung kompliziert.

Hohe Diesel-Nettopreise durchgehend seit März

Tatsächlich folgte aber der Benzinpreis dem Rohölpreis zum Jahresbeginn noch in berechenbarer Weise. In der Grafik (siehe oben) wurde der Rohölpreis der europäischen Sorte Brent tagesgenau in Euro umgerechnet, um einen Faktor von rund 1,3 angeglichen und um den CO2-Preis angehoben. Auf diese Weise stimmen die Werte der Rohölkurve mit dem Benzinpreis von Januar bis Anfang März fast überein. Zwei Wochen nach Kriegsbeginn läuft der Spritpreis dann dem Ölpreis davon. Insbesondere Diesel bleibt danach auf hohem Niveau.

Nettopreis für Benzin schnellt seit dem Tankrabatt-Stichtag nach oben

Der Nettopreis für Benzin beruhigt sich im April, entkoppelt sich aber mit Beginn des Tankrabatts wieder vom Ölpreis und steigt deutlich an. Allerdings lassen sich die Konzerne nicht in die Karten schauen, ob damit auch wirklich höhere Gewinne verbunden sind.

