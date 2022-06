Stand: 10.06.2022 09:10 Uhr Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Wikingeck: Kreis schießt bis zu zwei Millionen Euro vor

Der Kreis Schleswig-Flensburg bei den Planungskosten für den Erdaustausch am kontaminierten Schleiufer am Winkingeck in Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) ins Risiko. Der Finanzausschuss des Kreises beschloss am Donnerstagabend, bis zu zwei Millionen Euro auf eigenes Risiko vorzuschießen. So können die Planungen für den Erdaustausch weitergehen. Der Boden ist teilweise mit Giftstoffen belastet. Bis 1952 hatte eine Teerpappenfabrik den Boden mit Giftstoffen belastet. Der Bereich gilt als eine der größten Altlasten in Schleswig-Holstein. | NDR Schleswig-Holstein 10.06.2022 08:30 Uhr

JobNight an Gemeinschaftsschule in Bredstedt

Die Gemeinschaftsschule Bredstedt (Kreis Nordfriesland) lädt heute zu ihrer JobNight ein. Zwischen 18 und 21 Uhr können sich Schülerinnen und Schüler über Ausbildungsangebote in der Region informieren. Insgesamt haben sich 52 Aussteller angemeldet. Marc Perry, der Fachleiter für Wirtschaft und Politik an der Gemeinschaftsschule, betonte, dass die Messe nicht nur Schülern offen stünde. "Wir haben verschiedene Mitmach-Aktionen. Der Zoll und die Bundespolizei sind da. Der Rettungsdienst Nordfriesland stellt ein Rettungsfahrzeug hin. Wir haben das Karrieremobil der Bundeswehr da. Und wir haben in der großen Pausenhalle einen Handwerkermarkt, dort sind viele Betriebe vertreten", sagte er. | NDR Schleswig-Holstein 10.06.2022 08:30 Uhr

Verein Villekula hat neue Räumlichkeiten in Tarup

Der Verein Villekula aus Flensburg kann aufatmen: Er bekommt einen neuen Vereinsort. Der Pachtvertrag mit der Kirchengemeinde Adelby ist unterzeichnet. Das neue Gelände in Tarup ist deutlich größer als das im Quakenweg, das ja nur noch bis Ende des Jahres zur Verfügung steht. Der Verein Villekula bietet Natur- und Gesundheitsbildung für Kinder an. Sie lernen dabei zum Beispiel Kochen in einer Outdoor-Küche. | NDR Schleswig-Holstein 10.06.2022 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Flensburg

