Bad Segeberg: Mann schlägt auf Ordnungsamt-Mitarbeiterin ein

Die Polizei in Bad Segeberg sucht nach einem Überfall auf eine Mitarbeiterin des Ordnungsamts nach Zeugen. Die Frau wurde gestern Mittag auf offener Straße zusammengeschlagen. Laut Polizei sollte sie nach Parksündern Ausschau halten. Gegen 13.30 Uhr war sie auf einem Parkplatz in der Straße "Am Landratspark" gegenüber der Feuerwache, als der Täter zunächst von hinten auf sie einschlug. Nachdem die Frau sich umgedreht hatte, schlug er weiter auf ihren Kopf und Oberkörper ein. Auch als sie am Boden lag, soll der Täter nicht von ihr abgelassen und sie getreten haben. Danach flüchtete der Unbekannte in Richtung Theodor-Storm-Straße. Die Frau wurde ins Krankenhaus gebracht. Zeugen melden sich bitte beim Polizeirevier Bad Segeberg unter der Telefonnummer 04551-8840 | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 04.03.2022 09:00 Uhr

Erste Fahrten mit der neuen Rendsburger Schwebefähre

Die neue Rendsburger Schwebefähre soll heute Mittag ihren Betrieb über den Nord-Ostsee-Kanal aufnehmen. Die 1913 in Dienst gestellte Schwebefähre war am 8. Januar 2016 bei schlechter Sicht mit einem Schiff zusammengestoßen. Sie wurde durch die Kollision zerstört. Der Neubau kostete nach Angaben des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes 13,5 Millionen Euro. Die Fähre ist an Stahlseilen geführt und kann vier Autos und 100 Personen befördern. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 04.03.2022 06:00 Uhr

Schule in Oldenburg brennt

In Oldenburg (Kreis Ostholstein) brennt aktuell die Wagrienschule in der Hoheluftstraße. Nach Angaben der Leitstelle Süd ist das Feuer unter Kontrolle, allerdings wird zurzeit noch mit zwei Wehren gelöscht. Die Straße ist aktuell gesperrt. Die Brandursache muss noch ermittelt werden, der Unterricht in der Schule fällt laut Leitstelle heute aus. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 04.03.2022 8:30 Uhr

Corona in SH: Inzidenz geht weiter nach oben

In Schleswig-Holstein sind innerhalb von 24 Stunden 5.038 neue Corona-Fälle gemeldet worden (Stand 3.3.). Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nun bei 954,8 (Vortag: 941,0). Den höchsten Wert hat die Stadt Flensburg mit 1.752,4. Die Zahl der Menschen in Schleswig-Holstein, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt haben, beträgt jetzt 339.406. Im Zusammenhang mit der Viruserkrankung wurden sechs neue Todesfälle gemeldet. Die Gesamtzahl liegt nun bei 2.136. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 04.03.2022 08:00 Uhr

Holstein Kiel will gegen den SC Paderborn punkten

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel will im Heimspiel gegen den SC Paderborn den jüngsten Negativtrend stoppen. Nach zuletzt zwei Niederlagen geht es heute Abend für die Mannschaft von Ersatzkapitän Alexander Mühling darum, den Vorsprung von sechs Punkten auf den Abstiegsrelegationsplatz auszubauen. Trainer Marcel Rapp hofft auf den Einsatz des zuletzt angeschlagenen Routiniers Fin Bartels im Angriff. Anpfiff ist um 18.30 Uhr. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 04.03.2022 20:00 Uhr

Schwerer Autounfall auf B77

In Höhe der Ortschaft Remmels (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ist in der Nacht ein 33 Jahre alter Mann mit seinem Wagen von der Straße abgekommen. Es überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer hatte laut Polizei Alkohol getrunken und wurde bei dem Unfall verletzt, befindet sich aber nicht in Lebensgefahr. Die B77 war für zwei Stunden voll gesperrt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 04.03.2022 08:00 Uhr

THW Kiel siegt beim HC Zagreb und steht (wohl) im Viertelfinale

Die Handballer des THW Kiel sind mit ihrem letzten Vorrundenspiel auf Rang zwei der Champions-League-Gruppe A gesprungen. Das Team von Trainer Filip Jicha siegte beim HC Zagreb 28:27 (12:15). Ob damit der direkte Sprung in die Runde der besten Acht geschafft ist, hängt jedoch von einer Entscheidung der EHF ab. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 04.03.2022 08:00 Uhr

Kiel: Prozess gegen neun Angeklagte wegen versuchten Totschlags

Vor dem Kieler Landgericht beginnt heute der Prozess um einen Angriff auf einen Mann im Kieler Stadtteil Gaarden. Laut Staatsanwaltschaft Kiel sollen sollen neun Männer einen 31-Jährigen im April vergangenen Jahres mit Schlagwerkzeugen schwer verletzt und dabei seinen Tod billigend in Kauf genommen haben. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 04.03.2022 08:00 Uhr

40.000 Euro Schaden im Kirchenkreis Rantzau-Münsterdorf

Dem evangelischen Kirchenkreis Rantzau-Münsterdorf (Kreis Steinburg) ist durch das Fehlverhalten leitender Mitarbeiter ein Schaden von 40.000 Euro entstanden. Das hat ein Gutachten externer Wirtschaftsprüfer ergeben, das der Kirchenkreis am Donnerstagabend vorgestellt hat - im Beisein von Propst Thomas Bergeman, der vor zwei Wochen von seinem Amt zurückgetreten war. Das Gutachten hatte mangelnde Überwachungen und ein fehlendes Kontroll-System beim Kirchenkreis festgestellt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 04.03.2022 06:00 Uhr

Bahn-Regionalverkehr bis 18. März eingeschränkt

Wegen Bauarbeiten wird von heute Abend an bis zum 18. März der Regionalverkehr von Hamburg nach Pinneberg und Neumünster eingeschränkt. Die Regionalexpress-Züge 6, 7, 61 oder 71 fahren ab 20 Uhr nicht auf der Strecke Pinneberg - Hamburg beziehungsweise Neumünster-Hamburg. Auch auf der Linie RB 82 fallen viele Züge zwischen Neumünster und Bad Oldesloe aus. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 04.03.2022 18:00 Uhr

Günter Grass-Haus stellt neue Dauerausstellung vor

Fast sieben Jahre nach dem Tod des Künstlers wird in dem nach ihm benannten Lübecker Günter Grass-Haus heute die neu gestaltete Dauerausstellung mit dem Titel "Das ist Grass" eröffnet. Erstmals in seiner Geschichte zeigt das Museum eine werkbiografische Übersicht von Leben und Werk des Literaturnobelpreisträgers von seiner Geburt im Jahre 1927 bis zu seinem Tod 2015. In der Ausstellung wird nach Angaben des Museums unter anderem deutlich, wie sehr sich die deutsche Geschichte in der Biografie von Grass widerspiegelt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 04.03.2022 16:30 Uhr

Das Wetter: Sonne-Wolken-Mix

Nachdem sich der Nebel- und Hochnebel aufgelöst hat, wechseln sich Sonne und Wolken ab. Es bleibt weitgehend trocken. Die Höchstwerte liegen bei 4 Grad in Burg auf Fehmarn und bei 7 Grad in Heide. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Südost- bis Nordost. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 04.03.2022 06:00 Uhr

