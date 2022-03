Stand: 03.03.2022 07:35 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Corona-Lockerungen: Freude, aber auch Sorgen

In Schleswig-Holstein gilt in den meisten Bereichen von heute an 3G - also Zugang für Geimpfte, Genesene und Getestete. Darauf hatten viele Menschen lange gewartet. Der Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) in Schleswig-Holstein gibt zwar zu, eher auf den kompletten Wegfall der 3G-Regel zu warten, aber schon jetzt dürften wieder mehr Gäste ins Restaurant kommen. Sorgen mache man sich aber ums Personal. Das sei durch den zweiten Corona-Winter noch stärker geschrumpt. Der Handelsverband Nord erhofft sich durch die Lockerungen belebtere Innenstädte und damit auch mehr potenzielle Kunden. Ähnliches gilt auch für die Sportvereine. Laut Landessportverband hätten nämlich viele Freiwillige ihr Ehrenamt aufgegeben. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 03.03.2022 06:00 Uhr

Ukraine-Krieg: Große Spendenbereitschaft in SH

Von Sylt bis Kaltenkirchen, von Heide bis Lübeck - überall werden Geldspenden, aber auch viele Sachspenden für die Ukraine gesammelt. Viele Hilfsprojekte nehmen dafür Hygieneartikel, Windeln, Babynahrung und medizinische Produkte an. Teilweise werden auch Lebensmittel, die lange haltbar sind - wie Nudeln oder Konservendosen - gesammelt. Bekleidung wird eher weniger gebraucht. NDR Schleswig-Holstein hat koordinierte Hilfsaktionen hier zusammengefasst: https://www.ndr.de/nachrichten/schleswig-holstein/Ukraine-Hilfen-aus-und-in-Schleswig-Holstein-jetzt-gebuendelt-,ukraine1690.html. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 03.03.2022 07:00 Uhr

DFB-Pokal: SV Henstedt-Ulzburg scheidet im Viertelfinale aus

Der mehrfache Gewinner von Champions League, Meisterschaft und Pokal war im DFB-Pokal-Viertelfinale am Mittwochabend eine Nummer zu groß für die Fußballerinnen des SV Henstedt-Ulzburg. Der Zweitligist verlor gegen den haushohen Favoriten 1. FFC Turbine Potsdam mit 0:7 (0:5). Das Erreichen der Runde der besten acht Teams war für Henstedt-Ulzburg dennoch ein Riesenerfolg, denn das hatte seit mehr als 20 Jahren keine Frauen-Mannschaft aus Schleswig-Holstein geschafft. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 03.03.2022 08:00 Uhr

Corona in SH: Inzidenz steigt weiter - auf nun 941

In Schleswig-Holstein sind innerhalb von 24 Stunden 5.651 neue Corona-Fälle gemeldet worden (Stand 2.3.). Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nun bei 941,0 (Vortag: 912,4). Den höchsten Wert gibt es weiterhin in der Stadt Flensburg mit 1.764,6 (Vortag: 1.788,0). Dahinter folgen Nordfriesland mit 1.458,0 und Schleswig-Flensburg mit 1.373,8. Die niedrigsten Werte meldeten die Kreise Pinneberg mit 559,5, Stormarn mit 706,6 und Plön mit 732,9. Die Hospitalisierungsrate, die bei der Einschätzung der Corona-Lage für das Gesundheitssystem eine wichtige Rolle spielt, liegt den aktuellen Daten zufolge bei einem Wert von 6,12 (Vortag: 5,69). | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 02.03.2022 20:00 Uhr

Champions League: Flensburg-Handewitt mit Remis gegen Porto

Handball-Bundesligist SG Flensburg-Handewitt muss weiter um den Einzug ins Achtelfinale der Königsklasse bangen. Am Mittwochabend reichte es gegen den direkten Konkurrenten FC Porto nur zu einem 26:26 (14:13). Mit diesem Remis verteidigten die Norddeutschen zwar den fünften Platz in der Vorrundengruppe B. Weil aber noch nicht entschieden ist, wie die Europäische Handballföderation (EHF) mit den noch ausstehenden Spielen des ukrainischen Meisters HC Saporoschje umgeht, bleibt die Tabellensituation offen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 03.03.2022 08:00 Uhr

Wetter: Erst hartnäckiger Nebel, später regional Sonnenschein

Nebel und Hochnebel lösen sich heute nur zögerlich auf. Danach gibt es Auflockerungen und später regional auch Sonnenschein. Es bleibt meist trocken bei Höchstwerten von 3 Grad in Neustadt in Holstein bis 7 Grad in Glückstadt. Der Wind weht schwach aus Ost bist Nordost. Am Abend liegen die Temperaturen bei 2 Grad in Sierksdorf und 5 Grad auf Föhr. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 03.03.2022 06:00 Uhr

